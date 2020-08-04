Высокоскоростной магистрали Москва — Петербург добавят еще 250 млрд из бюджета

Как выяснило издание из проекта паспорта ВСМ, направленного в Минтранс, средства планируется перечислить в 2022–2024 годах. Но и это не закроет все потребности проекта. Из документа следует, что из 1,3 трлн рублей внебюджетного финансирования около трети — 427 млрд рублей — составят выпуски трех видов облигаций, для двух из которых предусмотрены госгарантии. При этом не уточняется, кто будет выпускать и выкупать бумаги.

Государство направит дополнительные 248 млрд рублей в акционерный капитал высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург. Деньги пойдут плюсом к заявленному капитальному гранту в 200 млрд рублей, пишет 4 августа «Коммерсантъ».

А всего на создание ВСМ нужно 1,7 трлн рублей. Из которых 1,6 трлн пойдут на строительство, а остальное на проектирование и управление магистралью.



Ранее президент России Владимир Путин одобрил начало проектирования высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Петербург. С такой инициативой к нему обратились врио губернатора Петербурга Александр Беглов и гендиректор РЖД Олег Белозеров.

