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04.08.2020 12:57
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Высокоскоростной магистрали Москва — Петербург добавят еще 250 млрд из бюджета

Государство направит дополнительные 248 млрд рублей в акционерный капитал высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург. Деньги пойдут плюсом к заявленному капитальному гранту в 200 млрд рублей, пишет 4 августа «Коммерсантъ».

Как выяснило издание из проекта паспорта ВСМ, направленного в Минтранс, средства планируется перечислить в 2022–2024 годах. Но и это не закроет все потребности проекта. Из документа следует, что из 1,3 трлн рублей внебюджетного финансирования около трети — 427 млрд рублей — составят выпуски трех видов облигаций, для двух из которых предусмотрены госгарантии. При этом не уточняется, кто будет выпускать и выкупать бумаги.

А всего на создание ВСМ нужно 1,7 трлн рублей. Из которых 1,6 трлн пойдут на строительство, а остальное на проектирование и управление магистралью.

Ранее президент России Владимир Путин одобрил начало проектирования высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Петербург. С такой инициативой к нему обратились врио губернатора Петербурга Александр Беглов и гендиректор РЖД Олег Белозеров.

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Комментарии (5)

ushkuinik
Лучше бы эти средства использовали на дорогу, например Казань - Екатеринбург.
Москва переживёт и так.
Malyshev73
они получают прибыть с высокоскоростной .а стройку финансирую я своими налогами...
igby
Где же котлован копать будут? Место уже занято. ;)
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