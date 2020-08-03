Архангельский член «банды мизантропов» продолжает получать за прошлое. Он требует через суд с «ВКонтакте» удалить его страницу

Отсидевший за экстремизм житель Архангельской области подал в суд на сообщество «ВКонтакте», которое не желает удалять его старую страницу. На ней все еще находят запрещенное и привлекают бывшего владельца к ответственности. О регистрации искового заявления 3 августа сообщает пресс-служба судов Петербурга. Судя по базе, предварительное заседание назначено на 30 сентября. Виталий Царук требует удалить созданную им еще в 2013 году страницу «ВКонтакте», для нее он использовал псевдоним «Юрий Богданов». С момента задержания за экстремистские посты в 2016 году он ею не пользовался, в 2017 его приговорили к трем годам и двум месяцам колонии. Царук, слушая требование прокурора запретить ему доступ к Интернету, полагал логичным, что все его страницы заблокируют.

О том, что этого не произошло, он узнал в начале июля 2020 года, когда к нему на работу пришел сотрудник полиции и потребовал явиться в отдел для составления протокола - правоохранители нашли какой-то пост от 2015 года, который потянул на «административку». И если полиции сопоставить страницу некоего Богданова с реальным Царуком труда не составило, то администрация соцсети помочь ему не смогла, сказав, что данных для блокировки по его требованию недостаточно. Логин, пароль и привязанный к странице номер телефон истец не помнит. Царука в 2017 году признали виновным в публичных призывах к экстремизму, организации экстремистского сообщества и возбуждении ненависти. Как тогда писали СМИ, на скамье подсудимых за три дня до вступления в силу «пакета Яровой» (а закон значительно увеличил бы сроки наказания) оказались 26-летний москвич Кирилл Халепо, 30-летний житель Ростова-на-Дону Виктор Пехтерев и 23-летний выходец из города Онега Архангельской области Виталий Царук. Все трое, как решил суд, состояли и руководили запрещенным в России экстремистским интернет-сообществом Misanthropic Division. Царук, было установлено в суде, распространял материалы, в которых оправдывались убийства выходцев с Кавказа, проституток и людей, ведущих асоциальный образ жизни.