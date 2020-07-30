СК хочет ареста петербургского депутата Коваля по делу о взятке в 15 млн. Его задержали с помощником и с поличным
Депутат Законодательного собрания Петербурга Роман Коваль задержан по делу о взятке в размере 15 миллионов рублей. По версии следствия, деньги за распределение «депутатской поправки» ему заносил помощник.
Следственный комитет России подтвердил данные «Фонтанки» о том, что 30 июля Романа Коваля доставили в СК на Торжковской улице по уголовному делу о получении особо крупной взятки. Этому предшествовало задержание помощника депутата Андрея Гришина при получении очередного денежного транша, почти сразу силовики вышли на Коваля.
Как полагает следствие, Коваль лично и при посредничестве Гришина с 2018-го по 2020 год получил от предпринимателей 15 миллионов рублей деньгами и автомобилем Audi Q7. За это он якобы так распределял бюджетные средства по статьям расходов, что выгодоприобретателями оказывались конкретные предприниматели.
«Размер взятки составлял 20% от суммы выделенных бюджетным учреждениям денежных средств», — говорится в релизе СК.
Коваль и Гришин остаются в статусе подозреваемых. Следователи и сотрудники ФСБ проводят обыски с их участием. В ведомстве уточнили, что собираются предъявить обвинение в ближайшее время и будут ходатайствовать перед судом об аресте фигурантов.