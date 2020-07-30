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30.07.2020 19:42
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СК хочет ареста петербургского депутата Коваля по делу о взятке в 15 млн. Его задержали с помощником и с поличным

Депутат Законодательного собрания Петербурга Роман Коваль задержан по делу о взятке в размере 15 миллионов рублей. По версии следствия, деньги за распределение «депутатской поправки» ему заносил помощник.

Следственный комитет России подтвердил данные «Фонтанки» о том, что 30 июля Романа Коваля доставили в СК на Торжковской улице по уголовному делу о получении особо крупной взятки. Этому предшествовало задержание помощника депутата Андрея Гришина при получении очередного денежного транша, почти сразу силовики вышли на Коваля.

Как полагает следствие, Коваль лично и при посредничестве Гришина с 2018-го по 2020 год получил от предпринимателей 15 миллионов рублей деньгами и автомобилем Audi Q7. За это он якобы так распределял бюджетные средства по статьям расходов, что выгодоприобретателями оказывались конкретные предприниматели.

«Размер взятки составлял 20% от суммы выделенных бюджетным учреждениям денежных средств», — говорится в релизе СК.

Коваль и Гришин остаются в статусе подозреваемых. Следователи и сотрудники ФСБ проводят обыски с их участием. В ведомстве уточнили, что собираются предъявить обвинение в ближайшее время и будут ходатайствовать перед судом об аресте фигурантов.

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Комментарии (5)

terraquo2
я один понять не могу, зачем вообще что-то этим депутатишкам ничего не решающим заносить?? пошел на чаек дал пацанам или на литейный хорошенько закрепился - они кураторам, кураторы прикажут курируемым и все дела.. не выполнил - закрыли)) депутаты вообще с учетом нынешних правил скоро должны только на ЗП жить... Один фиг ничего не делают, чего им вообще чего-то заносить. Менты с фейсами хоть рискуют и реально силу имеют, а эти... жирные пузеня.
Vadim_LO
Судя по заголовку, задержанных трое... Депутат, помощник и поличный.
alexadmin
Я вот понять не могу - об этих дураках пекутся, из каждого телевизора пропагандируют биткоины, телеграмы, впны, попросту оффшоры, наконец (под соусом запрета). А они как прадеды дремучие - те в сумках таскали, и эти тащат.
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