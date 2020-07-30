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ФСБ задержала депутата ЗакС Романа Коваля

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30.07.2020 17:25
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ФСБ задержала в Петербурге депутата городского ЗакС Романа Коваля

ФСБ задержала в Петербурге депутата городского ЗакС Романа Коваля. Коваль представляет партию "Единая Россия".

Фото: с сайта assembly.spb.ru

Ему вменяется взятка в особо крупном размере.

Как стало известно «Фонтанке», депутат Коваль сейчас находится в здании Следственного комитета на Торжковской улице .

Он задержан оперативниками 4 отдела СЭБ ФСБ, курирующего госвласть. Возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки в особо крупном размере.

По данным «Фонтанки», взятка, которую вменяют депутату, представляла собой преподнесенный ему автомобиль «АУДИ Q7» и несколько миллионов рублей. Как считают в ФСБ, они были получены за распределение так называемой «депутатской поправки».

Сейчас на рабочем месте и дома у депутата проводится обыск.

Фото: с сайта assembly.spb.ru

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Комментарии (2)

Pilat
Это личные сбережения!
gencon
Не перепутали статью? Может он Фургалу патроны подносил в 2004-м?
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