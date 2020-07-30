ФСБ задержала в Петербурге депутата городского ЗакС Романа Коваля
ФСБ задержала в Петербурге депутата городского ЗакС Романа Коваля. Коваль представляет партию "Единая Россия".
Ему вменяется взятка в особо крупном размере.
Как стало известно «Фонтанке», депутат Коваль сейчас находится в здании Следственного комитета на Торжковской улице .
Он задержан оперативниками 4 отдела СЭБ ФСБ, курирующего госвласть. Возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки в особо крупном размере.
По данным «Фонтанки», взятка, которую вменяют депутату, представляла собой преподнесенный ему автомобиль «АУДИ Q7» и несколько миллионов рублей. Как считают в ФСБ, они были получены за распределение так называемой «депутатской поправки».
Сейчас на рабочем месте и дома у депутата проводится обыск.