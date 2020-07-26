Дегтярев вышел к протестующим в Хабаровске, когда почти все разошлись, но пообещал свои книги и тут же создал Народный совет
Назначенный врио губернатора Михаил Дегтярев все же вышел к протестующим на площадь Ленина в Хабаровске. Перед зданием правительства к этому моменту осталась скромная группа, в основном состоящая из журналистов, однако и несколько хабаровчан смогли задать свои вопросы.
Прямую трансляцию в Instagram 26 июля вел портал DVHAB. Неожиданно вышедший ЛДПРовец сказал, что с митингами «надо заканчивать», судьба Фургала «в руках правосудия», «партия ему помогает», а «Москва вас услышала». На несколько раз прозвучавший вопрос о том, может ли он выразить официальную позицию по делу своего предшественника, он отметил, что поддержать протест может только как гражданское лицо и как такое лицо он выступает за «открытый суд», от вопроса о процессе по делу Фургала в Хабаровске он уклонился.
— Вы понимаете, что все люди, которые здесь собрались, это не протестующие? Протестующие в 10 часов ушли.
— А кто это?
— ОМОН здесь остался.
— Не надо вешать ярлыки: протестующие, не протестующие. Кто тут хабаровчане? Поднимите руки.
Окруженный в основном журналистами Дегтярев специально искал среди небольшой толпы простых горожан. Вопросы ему задали, например, владелец парка аттракционов, занятая в швейном бизнесе женщина и адвокат пенсионерки, которая осталась без дома после его обрушения. Всех он тут же позвал в Народный совет, в котором намерен обсуждать насущные проблемы горожан и жителей края, такой орган врио назвал проявлением прямой демократии. Он добавил, что обращения готов принимать и через соцсети, которыми теперь заведует пресс-служба правительства края. «Отделят пожелания смерти мне и моим детям от реальных обращений и ими займутся», — отметил Дегтярев.
Он также объяснил, рассказывая о распорядке буквально по дням, почему вышел к людям в первый раз и так поздно — губернатор занят. Например, завтра, то есть 27 июля, к нему прилетает Сергей Шнуров, который будет задавать каверзные вопросы. «А может и вместе к вам выйдем», — обнадежил политик.
Врио рассказал, что читает соцсети и комментарии в свой адрес, в том числе шутки про поход с Жириновским в баню. «Я ходил, хожу и буду ходить в баню с мужчинами — это нормально. И если надо, то с большими дядями, чтобы порешать вопросы», — повеселил толпу ЛДПРовец.
Дегтярев также предрек кадровые перестановки, предварительно пообещав повысить до министра финансов нынешнего зама. На требование протестующих отправить в отставку мэра, врио отметил, что как назначенный, а не выбранный губернатор, такого права не имеет и вообще, видел его всего два раза. В целом он добавил, что некоторые из чиновников, с которыми он успел поговорить, «уже начинают косячить».
В конце, а беседовал с присутствующими Дегтярев порядка сорока минут, он пообещал привезти и раздать всем свою книгу «От самодержавия личности к самодержавию императора», чтобы люди поняли, какой у него метод управления и всем стало «немного полегче»». Вскоре он посмотрел на часы, отметил что уже 11 и всем пора. Ему, например, еще надо поработать.
Дегтярев возглавляет регион первую неделю. Накануне на Дальнем Востоке прошел, по наблюдением многих, самый массовый несанкционированный митинг с начала протестов и ареста бывшего губернатора Сергея Фургала. Экс-главу края обвиняют в убийствах пятнадцатилетней давности. При этом мэрия заявила, что на митинге и шествии было 6,5 тысяч человек. Дегтярев на встрече назвал 10 тысяч, по его оценке, но добавил, что он «не калькулятор» и не владеет «технологией подсчета». Вместе с тем он отверг вероятность силового разгона митинга, потому что хабаровчане хорошо себя показали. Тревожит его только несоблюдение социальной дистанции. Провожали врио губернатора аплодисментами, правда после его ухода на крыльце началась потасовка и одного человека задержали.