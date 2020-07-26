Дегтярев вышел к протестующим в Хабаровске, когда почти все разошлись, но пообещал свои книги и тут же создал Народный совет

Назначенный врио губернатора Михаил Дегтярев все же вышел к протестующим на площадь Ленина в Хабаровске. Перед зданием правительства к этому моменту осталась скромная группа, в основном состоящая из журналистов, однако и несколько хабаровчан смогли задать свои вопросы.

Прямую трансляцию в Instagram 26 июля вел портал DVHAB. Неожиданно вышедший ЛДПРовец сказал, что с митингами «надо заканчивать», судьба Фургала «в руках правосудия», «партия ему помогает», а «Москва вас услышала». На несколько раз прозвучавший вопрос о том, может ли он выразить официальную позицию по делу своего предшественника, он отметил, что поддержать протест может только как гражданское лицо и как такое лицо он выступает за «открытый суд», от вопроса о процессе по делу Фургала в Хабаровске он уклонился.

— Вы понимаете, что все люди, которые здесь собрались, это не протестующие? Протестующие в 10 часов ушли. — А кто это? — ОМОН здесь остался. — Не надо вешать ярлыки: протестующие, не протестующие. Кто тут хабаровчане? Поднимите руки. Окруженный в основном журналистами Дегтярев специально искал среди небольшой толпы простых горожан. Вопросы ему задали, например, владелец парка аттракционов, занятая в швейном бизнесе женщина и адвокат пенсионерки, которая осталась без дома после его обрушения. Всех он тут же позвал в Народный совет, в котором намерен обсуждать насущные проблемы горожан и жителей края, такой орган врио назвал проявлением прямой демократии. Он добавил, что обращения готов принимать и через соцсети, которыми теперь заведует пресс-служба правительства края. «Отделят пожелания смерти мне и моим детям от реальных обращений и ими займутся», — отметил Дегтярев. Он также объяснил, рассказывая о распорядке буквально по дням, почему вышел к людям в первый раз и так поздно — губернатор занят. Например, завтра, то есть 27 июля, к нему прилетает Сергей Шнуров, который будет задавать каверзные вопросы. «А может и вместе к вам выйдем», — обнадежил политик.

Врио рассказал, что читает соцсети и комментарии в свой адрес, в том числе шутки про поход с Жириновским в баню. «Я ходил, хожу и буду ходить в баню с мужчинами — это нормально. И если надо, то с большими дядями, чтобы порешать вопросы», — повеселил толпу ЛДПРовец. Дегтярев также предрек кадровые перестановки, предварительно пообещав повысить до министра финансов нынешнего зама. На требование протестующих отправить в отставку мэра, врио отметил, что как назначенный, а не выбранный губернатор, такого права не имеет и вообще, видел его всего два раза. В целом он добавил, что некоторые из чиновников, с которыми он успел поговорить, «уже начинают косячить». В конце, а беседовал с присутствующими Дегтярев порядка сорока минут, он пообещал привезти и раздать всем свою книгу «От самодержавия личности к самодержавию императора», чтобы люди поняли, какой у него метод управления и всем стало «немного полегче»». Вскоре он посмотрел на часы, отметил что уже 11 и всем пора. Ему, например, еще надо поработать.