Фото: Анатолий Жданов/Коммерсантъ

Хабаровчане вновь вышли на митинг в поддержку своего бывшего губернатора Сергея Фургала, которого обвиняют в убийствах. Это уже 15-й день протеста. Сегодняшняя акция, похоже, стала крупнейшей с его начала по числу участников и по географии. В зависимости от взглядов оценщика, число митинговавших 25 июля колебалось от официальных 6,5 тысяч до фантастических 95.

Корреспондент хабаровского городского портала «ДВ Хаб», который вел онлайн-трансляцию с улицы, оценил число участников в десятки тысяч.



«Совершенно очевидно, что их больше, чем в прошлый раз. Точное число назвать сложно — нужна фотография всей колонны. В социальных сетях пишут о 95 тысячах — вероятно, что это просто вброс, который не соответствует действительности. Реальные цифры намного ниже, хотя речь, по всей видимости, все же идет о десятках тысяч», - пишет журналист.

Координатор штаба Навального в Хабаровске Алексей Ворсин в той же трансляции сравнил происходящее с началом 2000-х годов, когда «СКА-Хабаровск» выходил в Первую Лигу российского футбола. Тогда на стадионе собралось около 20 тысяч человек. И сегодня, по его словам, людей было в два раза больше. Но в администрации Хабаровска, рекорды признавать не спешат.

«На площади перед правительством региона сегодня собралось около трех тысяч человек. Акция проходит мирно с призывами освободить бывшего главу региона или провести открытое судебное заседание. Во время шествия, к толпе присоединились еще около 3,5 тысяч человек. Всего акция собрала около 6,5 тысяч горожан. Напомним, в прошлую субботу поддержать арестованного губернатора выразили желание около 10 тысяч жителей региона», - намекает на регресс официальное заявление на сайте мэрии. И именно на него ссылаются федеральные СМИ, если вообще говорят о протестах в Хабаровске.



Помимо представителей «Открытой России», которых пытались отправить в обсерватор, и штаба Навального, которые прибыли в Хабаровск после начала протестов, в колонне оказались провокаторы. Например, как пишут местные журналисты, приехавший из Грузии бывший хабаровский телеведущий по фамилии Романов якобы откровенно провоцировал горожан на конфликты с полицией. Тем не менее во время самого шествия в Хабаровске задержаний не было, чего нельзя сказать о других городах.

Как сообщает «ОВД-Инфо», на акциях солидарности с протестующими в Хабаровске по всей стране задержали около 60 человек. Большая часть — 40 задержанных — в Москве. Двое из них пытались вывесить баннер в поддержку протестующих на Большом Устьинском мосту. Не менее 12 человек задержали на Пушкинской площади. Еще 26 человек была задержаны на акции «Левого фронта» возле памятника Юрию Долгорукому. В Краснодаре было целое шествие в поддержку жителей Хабаровского края - задержали семерых. Четверых взяли Екатеринбурге, столько же во Владивостоке. Еще двое в Сургуте и один в Твери. Под вечер троих якобы пьяных полицейские увезли и в Хабаровске.

Протестующие нашли поддержку даже в высших эшелонах власти. Мэр Комсомольска-на-Амуре Александр Жорник пообщался с участниками митинга в поддержку Сергея Фургала и поблагодарил их. Вместе с ним митингующих поприветствовал председатель Гордумы Владимир Гинзбург.



«Вы молодцы, - сказал Жорник на видео сообщества Komsagram. - Такого не видел Дальний Восток». «Вас все слышат, вся Россия вас слышит, за границей вас слышат. Каждому из тех, кто сейчас здесь находится, можно уже при жизни памятник ставить за то, что вы такие сплочённые. Вы молодцы», - поддержал его Владимир Гинзбург.

Никаких заявлений по поводу самого масштабного митинга не сделал только один человек — назначенный врио губернатора Хабаровского Края Михаил Дегтярев, который Владимир Путин прислал пять дней назад.

Он отказывается встречаться с протестующими, нашел в организации протеста иностранный след и на время акции вообще уехал из города. Ранее в интервью «Комсомольской правде» врио главы края сказал, что у него нет времени ходить на митинги, так как ему необходимо быстро познакомиться с делами и затем отправиться с докладом к президенту. Он якобы даже завидует протестующим, так как у них есть свободное время.



После протестного дня в Хабаровске федеральные «Вести. Дежурная часть» выпустили сюжет из города. Но о самих митингах в нём ни слова. Там только рассказ про силовиков, которые якобы помогали будущему губернатору долгое время оставаться безнаказанным, делали «невидимкой» — меняли букву в фамилии в официальных документах.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

