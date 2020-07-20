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20.07.2020 18:02
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Ростуризм пообещал сделать отдых в России дешевле. Государство может просубсидировать 2 млн туров

Федеральное агентство по туризму подготовило меры поддержки туристической отрасли, пострадавшей от пандемии COVID-19.

«Мы сейчас готовим еще одну меру поддержки внутреннего туризма по поручению председателя правительства и президента страны для того, чтобы сделать сами путешествия приятными и с какой-то дополнительной финансовой мотивацией для туристов <…> Мы ожидаем, что больше 2 миллионов пакетов мы сможем выставить на федеральные площадки», — цитирует 20 июля заявление начальника управления государственных туристских проектов и безопасности туризма Елены Лысенковой ТАСС.

По ее словам, сейчас прорабатывается механизм скидок на поездки по России. В частности, власти будут отбирать региональные туры. Саму программу в Ростуризме наметили на август-сентябрь этого года.

Президент Владимир Путин еще в апреле призвал развивать внутренний туризм в эпоху пандемии. Во время июньского совещания по национальным проектам глава государства отметил, что «большие резервы для качественного роста есть и у внутреннего туризма».

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Комментарии (3)

***_555
Когда они уже нажрутся?
262177371
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Piter Pen
Боюсь что после этих слов отдых в России еще больше подорожает, даты компенсировать выпадающие доходы гос-ва.
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