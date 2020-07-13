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13.07.2020 10:19
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В условиях эпидемии Путин призвал быть готовыми к путешествиям по России

Президент РФ провел совещание по национальным проектам, на котором коснулся темы туризма.

«Большие резервы для качественного роста есть и у внутреннего туризма. Что сейчас является важным и чувствительным для людей. Если многие страны закрыты до сих пор, то нам нужно развивать внутренний туризм», — заявил 13 июля Владимир Путин в эфире «России 24».

По его словам, для путешествий по России необходимо создать инфраструктуру. Он призвал регионы уделить этому внимание.

Президент еще в начале апреля призвал развивать в стране внутренний туризм. В июне премьер Михаил Мишустин дал старт туристическому сезону. После этого 70 российских регионов заявили о готовности принимать путешественников из других субъектов РФ.

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Комментарии (16)

08061962
Обнуленный видно вспомнил пионерское детство .
Mikluhamaklaj
Вначале запретили дешёвые мини отели ,теперь давайте развивайте туризм внутренний. Вот хамелионы!
Урус-Баши
В Сибирь? В товарном вагоне?
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