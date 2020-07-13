В условиях эпидемии Путин призвал быть готовыми к путешествиям по России

Президент РФ провел совещание по национальным проектам, на котором коснулся темы туризма.



«Большие резервы для качественного роста есть и у внутреннего туризма. Что сейчас является важным и чувствительным для людей. Если многие страны закрыты до сих пор, то нам нужно развивать внутренний туризм», — заявил 13 июля Владимир Путин в эфире «России 24».

По его словам, для путешествий по России необходимо создать инфраструктуру. Он призвал регионы уделить этому внимание.

Президент еще в начале апреля призвал развивать в стране внутренний туризм. В июне премьер Михаил Мишустин дал старт туристическому сезону. После этого 70 российских регионов заявили о готовности принимать путешественников из других субъектов РФ.