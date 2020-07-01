Почти 70 российских регионов открылись для внутреннего туризма

В России начинается массовый туристический сезон: 67 субъектов 1 июля начали принимать гостей из других регионов.



Как сообщает РИА Новости, для путешествий в большинство регионов и для заселения в отели и санатории справка сейчас не требуется, но необходимо соблюдать общие правила безопасности.



Ростуризм обращает внимание на то, что эпидемиологическая ситуация в стране меняется быстро, поэтому самую актуальную информацию о тех или иных ограничениях в регионах можно получить на портале Russia.Travel. Безопасный и постепенный запуск туристического сезона 2020 года может способствовать тому, что отрасль выйдет из кризиса уже к весне 2021 года, надеются в ведомстве.

