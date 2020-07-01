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01.07.2020 11:27
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Почти 70 российских регионов открылись для внутреннего туризма

В России начинается массовый туристический сезон: 67 субъектов 1 июля начали принимать гостей из других регионов.

Как сообщает РИА Новости, для путешествий в большинство регионов и для заселения в отели и санатории справка сейчас не требуется, но необходимо соблюдать общие правила безопасности.

Ростуризм обращает внимание на то, что эпидемиологическая ситуация в стране меняется быстро, поэтому самую актуальную информацию о тех или иных ограничениях в регионах можно получить на портале Russia.Travel. Безопасный и постепенный запуск туристического сезона 2020 года может способствовать тому, что отрасль выйдет из кризиса уже к весне 2021 года, надеются в ведомстве.

Ранее премьер Михаил Мишустин признал, что туристическая отрасль оказалась не только одной из самых пострадавших из-за коронаврисуных ограничений, но и самой перспективной. Потенциал внутреннего туризма в текущих условиях приобретает стратегическое значение.

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Комментарии (3)

Nationalverrater_2
какое совпадение. уже сейчас ценник на туры и конуры подскочил
выше турецкого. Сам - то главфискал в своих хатках и дворцах не грустит , а у чинуш почти у всех виды на жительство в тылу натовских вражин.
ussr_forever
даром не надо... откройте границы! дайте уехать из этого убожества!
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