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20.07.2020 10:35
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На Дворцовой начали монтировать сцену ко Дню ВМФ

На Дворцовой площади в Петербурге 20 июля начали монтировать сцену к мероприятию, посвященному Дню Военно-морского флота.

Как ранее писала «Фонтанка», помимо трансляции главного военно-морского парада на экранах на площади, ожидается не менее чем 5-часовая концертная программа из оригинальных номеров в исполнении артистов, выступающих в разных жанрах. Судя по техническому заданию, на сцене ждут военный коллектив и оркестр ВМФ, а также рок-динозавров.

Фото: Фонтанка.ру
Фото: Фонтанка.ру

День Военно-морского флота в этом году отмечается в воскресенье, 26 июля. Вооруженные силы активно готовятся к торжественному параду. На следующей неделе в дни репетиций и самого парада некоторые участки ЗСД станут бесплатными.

Проезд по КАД через дамбу будет закрыт в оба направления.

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Комментарии (2)

OldObyvatel
Напоминает сценку с посылкой из мультика про почтальона Печкина из Простоквашино:
Мы вам сцену построим.
Только смотреть на нее вам нельзя.

"Итак, — хвала тебе, Чума,
Нам не страшна могилы тьма,
Нас не смутит твое призванье!
Бокалы пеним дружно мы
И девы-розы пьем дыханье, —
Быть может... полное Чумы!"©
Агроном аэродрома
Санитарный рвач выступать будет за корону и массовые собрания, не?
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