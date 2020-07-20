На Дворцовой начали монтировать сцену ко Дню ВМФ

На Дворцовой площади в Петербурге 20 июля начали монтировать сцену к мероприятию, посвященному Дню Военно-морского флота.
Как ранее писала «Фонтанка», помимо трансляции главного военно-морского парада на экранах на площади, ожидается не менее чем 5-часовая концертная программа из оригинальных номеров в исполнении артистов, выступающих в разных жанрах. Судя по техническому заданию, на сцене ждут военный коллектив и оркестр ВМФ, а также рок-динозавров.
День Военно-морского флота в этом году отмечается в воскресенье, 26 июля. Вооруженные силы активно готовятся к торжественному параду. На следующей неделе в дни репетиций и самого парада некоторые участки ЗСД станут бесплатными.
Проезд по КАД через дамбу будет закрыт в оба направления.