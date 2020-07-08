Комитет по культуре загадывает ребусы ко дню ВМФ. В контракте на праздник виднеются знакомые рок-звезды

Комитет по культуре выбрал организатора мероприятия на Дворцовой площади, посвященного Дню Военно-морского флота. На сцене ждут рок-динозавров.

Информация о подведении итогов аукциона опубликована на сайте госзакупок 8 июля. Контракт за 30 млн рублей достанется НП «Дансе Оупен Фестиваль», которое несколько лет было организатором губернаторского приема на ПМЭФ, а также «Классики на Дворцовой».

В техзадании прописаны детальные требования к мероприятию. Речь идет о прямой трансляции Главного Военно-Морского парада на экранах и не менее чем 5-часовой концертной программе из оригинальных номеров в исполнении артистов, выступающих в разных жанрах. Особое внимание – к творческому составу. Помимо военного коллектива и оркестра ВМФ, заказчику нужен «советский и российский рок-музыкант, поэт, композитор, киноактёр, режиссёр театра и кино, сценарист, телеведущий, лидер нескольких культовых рок-групп, с опытом творческой деятельности не менее 40 лет, резидент Московской рок-лаборатории, участник концертов и проектов патриотической направленности, в том числе посвященных тематике Вооруженных сил Российской Федерации, записавший не менее 25 альбомов – как сольных, так и в составе различных групп». Не будем забегать вперед, но в похожих выражениях «Википедия» рекомендует Гарика Сукачева.