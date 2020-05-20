Шойгу: Военно-морской парад в Петербурге в День ВМФ будет

Военно-морской парад, традиционно проходящий в Петербурге в День ВМФ, не будет отменен из-за коронавируса. Как заявил 20 мая министр обороны Сергей Шойгу, он пройдет, как и всегда, в последнее воскресенье июля — 26-го.
По словам главы Минобороны, в параде примут участие 46 боевых кораблей и подводных лодок, в том числе самые современные из поступающих сегодня на вооружение.
«Среди них — первый серийный фрегат «Адмирал флота Касатонов», большой десантный корабль «Пётр Моргунов», подводная лодка «Петропавловск-Камчатский», два новых гидрографических судна и другие», — заявил Шойгу на коллегии министерства.
Помимо всего вышеперечисленного в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне по Неве также пройдут боевые катера, которые пронесут знамена прославленных соединений ВМФ. А на десантных катерах планируется разместить легендарные танк Т-34 и артиллерийскую систему «Катюша».
С воздуха парад поддержат более 40 единиц авиационной техники, в том числе противолодочные самолеты-амфибии Бе-200.
На Кронштадтском рейде, по словам Шойгу, встанет океанографическое исследовательское судно «Адмирал Владимирский», которое сейчас завершает совместную с Русским географическим обществом научную экспедицию к берегам Антарктиды, посвящённую двухсотлетию открытия этого южного материка русскими военными моряками.
В этом году парад пройдет не только в Северной столице, но и в Североморске, Балтийске, Владивостоке и Севастополе, а также в пункте базирования сил флота в Средиземном море в порту Тартус (Сирия).
После военно-морского парада 2019 года, который подробно освещала «Фонтанка», власти города заговорили о том, что готовы временно передать привилегию городу русских моряков — Севастополю.
Дело в том, что город рассматривал вопрос о реконструкции Южной стенки кронштадтской Усть-Рогатки. Именно на ней обычно располагаются зрители во время парада в честь Дня ВМФ. Продлиться реставрация должна была в течение трех лет.
Из-за пандемии коронавируса в год 75-летия Победы был перенесен главный парад на Красной площади. Его заменили на воздушный, а в Петербурге еще и на военно-морской, которые жители смогли посмотреть онлайн.