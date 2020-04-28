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28.04.2020 13:59
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Парад Победы в Петербурге состоится 9 мая. Он будет воздушным и морским

Больше сотни самолётов и вертолётов будут задействованы в воздушной части парада 9 мая, который пройдет на территории Западного военного округа. В Петербурге, помимо прочего, готовятся выставить на Неве военные корабли.

Об участии авиации в параде в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 28 апреля сообщает пресс-служба Западного военного округа. «Экипажи боевой авиации осуществят линейный пролёт над центральными площадями 12 городов в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне», — цитирует ведомство командующего войсками ЗВО Александра Журавлева.

Линейные пролеты примет небо Курска, Орла, Воронежа, Белгорода, Вологды, Ярославля, Нижнего Новгорода, Смоленска, Вязьмы, Острова, Калининграда и Санкт-Петербурга.

В парадном строю над городами пролетит техника Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны: истребители Су-35°С и Су-30°СМ, истребители-бомбардировщики Су-34, истребители-перехватчики МиГ-31, военно-транспортные самолёты Ан-12 и Ан-26, вертолёты армейской авиации разведывательно-ударные Ка-52 «Аллигатор», ударные Ми-24 и Ми-28 «Ночной охотник», многоцелевые Ми-8 и самые большие в мире тяжелые транспортные вертолеты Ми-26.

По данным «Фонтанки», к участию в параде готовится также Ленинградская военно-морская база. Точное количество кораблей, которые поставят в Неву, пока неизвестно. Официального сообщения о морском параде в честь Дня Победы нет. Транслировать петербургский парад 9 мая, вероятнее всего, будут по городскому телеканалу.

К тренировкам в местах дислокации участники парада Победы приступили в конце февраля. В пешем строю и механизированной колонной по Дворцовой площади в Петербурге должны были пройти почти 5 тысяч военнослужащих. Подготовка шла по всей стране вплоть до 16 апреля – в этот день президент Владимир Путин объявил о переносе парада и шествия «Бессмертного полка». Накануне об этом его попросили ветераны, объясняя беспокойство тем, что подготовка и парад подразумевают массовость, а это увеличивает риск заражения коронавирусной инфекцией.

На следующий день после переноса была официально подтверждена вспышка COVID-19 среди участников парада – воспитанников Нахимовского училища. Еще через несколько дней стало известно об инфекции в Военно-медицинской академии им. Кирова. Сообщения в СМИ прорвали плотину ведомственного молчания – с 26 апреля Минобороны публикует ежедневный бюллетень с количеством заболевших. По официальным данным на 27 апреля, в структурах Минобороны почти 2 400 инфицированных, включая гражданский персонал, преподавателей, курсантов и кадетов.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (16)

Maria.G
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193121
Нужнейшая вещь. Для борьбы с вирусом особенно. Испугается и убежит.
Dmitry-spb
вот зачем это, ну провели бы в сентябре, или объединили с военно-морским парадом летом (еще бы и сэкономили)
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