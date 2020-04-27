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27.04.2020 20:53
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В России COVID-19 выявлен у 900 военнослужащих. Ещё больше положительных результатов - в военных учебных заведениях

Число военнослужащих в ВС страны, заразившихся новой коронавирусной инфекцией, выросло до 901 человека, сообщило Министерство обороны РФ 27 апреля.

Как уточняют в ведомстве, положительный результат у девяти сотен служащих был выявлен в ходе сплошного тестирования - по мере поступления тест-систем анализы берут у всех. Состояние двух пациентов оценивается как тяжёлое, один из них находится на искусственной вентиляции лёгких после доставки в Москву. В состоянии средней тяжести – 12 человек, остальные – без симптомов заболевания.

«Количество военнослужащих, в том числе курсантов и слушателей, в высших военных учебных заведениях с положительными результатами тестирования - 963 человека», - говорится в бюллетене Минобороны.

Кроме того, положительный результат теста получил 271 преподаватель и воспитанник довузовских учебных заведений, а также 254 гражданских среди персонала Вооружённых сил.

В сообщении ведомства также говорится, что в ВС развёрнуто более 5,5 тысяч стационарных контрольных пунктов термометрии.

Напомним, Министерство обороны подтвердило вспышку коронавирусной инфекции в Военно-медицинской академии в Петербурге 20 апреля после публикации «Фонтанки», сообщив о 55 заболевших курсантах.

Из-за вспышки коронавируса своей должности лишился начальник Военно-медицинской академии им. Кирова Александр Фисун.

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