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23.04.2020 15:03
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Вспышка COVID-19 в Военно-медицинской академии имени Кирова стоила кресла начальнику вуза. Минобороны подтвердило информацию «Фонтанки»

Начальник Военно-медицинской академии им. Кирова Александр Фисун покинул должность из-за заражения курсантов коронавирусом. Об этом 23 апреля сообщает Минобороны России. Источники «Фонтанки» рассказали об этом гораздо раньше, но ведомство на запрос издания оперативно не ответило.

Теперь же в министерстве отметили, что с началом пандемии в ВМА начали профилактику, открыли инфекционный центр, подготовили лекарства, но это не помогло: «Несмотря на это, были допущены просчёты». Из-за этих ошибок на факультете подготовки врачей для иностранных армий не удалось предотвратить заражение части курсантов. Ранее там сообщали о 55 заболевших.

«С учетом данного факта, по результатам инспекции комиссии Минобороны России начальник академии Александр Яковлевич Фисун освобожден от должности… [Он] написал заявление об освобождении от должности по собственному желанию», — отмечает ведомство.

Александр Фисун руководил ВМА с февраля 2018 года. Он заслуженный врач России, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН, имеет более чем 20-летний опыт клинической работы, автор более 350 научных работ.

«Фонтанка» пообщалась с курсантом академии, который вместе со сверстниками оказался взаперти. Он рассказал, как руководство пыталось скрыть вспышку коронавируса, начавшуюся с иностранцев.

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Комментарии (5)

IgorGrigoryev
Ну вот, видите, всякие звания не помогают умному человеку думать, а наоборот - мешают.
maarks1909
утратил доверие, не смог сберечь тайну военную.
Вовка Мишкин
главный машинист страны найдёт куда стрелки перевести и если ты сегодня не виновный завтра не значит что виноват не будешь
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