Вспышка COVID-19 в Военно-медицинской академии имени Кирова стоила кресла начальнику вуза. Минобороны подтвердило информацию «Фонтанки»

Начальник Военно-медицинской академии им. Кирова Александр Фисун покинул должность из-за заражения курсантов коронавирусом. Об этом 23 апреля сообщает Минобороны России. Источники «Фонтанки» рассказали об этом гораздо раньше, но ведомство на запрос издания оперативно не ответило.



Теперь же в министерстве отметили, что с началом пандемии в ВМА начали профилактику, открыли инфекционный центр, подготовили лекарства, но это не помогло: «Несмотря на это, были допущены просчёты». Из-за этих ошибок на факультете подготовки врачей для иностранных армий не удалось предотвратить заражение части курсантов. Ранее там сообщали о 55 заболевших.

