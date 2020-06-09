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09.06.2020 21:47
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Смольный начал подготовку ко Дню ВМФ. Планирует участие зрителей в праздновании

Комитет законности Петербурга анонсировал первую закупку ко Дню Военно-морского флота. Парад кораблей призван создать праздничное настроение у жителей и гостей города.

Конкурс на установку рейдового оборудования для Дня ВМФ комитет объявил 9 июня, следует из сайта госзакупок. Почти 6 миллионов рублей из бюджета заплатят подрядчику, который поставит в акватории Невы рейдовые бочки и аксессуары для двадцати кораблей.

У праздника есть конкретная цель, заявили в комитете законности: «Популяризация героической истории, традиций, роли Военно-морского флота в деле вооруженной защиты государственных интересов России и укрепления обороноспособности страны; создание праздничного настроения у жителей и гостей Санкт-Петербурга, ветеранов Военно-Морского флота, организованное их участие в общегородских праздничных мероприятиях».

День ВМФ отмечают в последнее воскресенье июля. В этом году он приходится на 26-е число.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

krasnonosov
Единственная боеспособная единица ВМФ РФ, давшая неравный бой авианесущему крейсеру, в лице плавдока ПД-50 уже несколько лет лежи на дне. Чем они собрались гордиться?
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