Проезд по КАД через дамбу закроют из-за проведения парада на день ВМФ

В день проведения главного военно-морского парада 26 июля сквозной проезд по КАД через дамбу (комплекс защитных сооружений Петербурга) будет закрыт для автомобилей в оба направления. Об этом 18 июля сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
Движение на участке КАД от пересечения с дорогой к порту «Бронка» до развязки на пересечении с Приморским шоссе (117 — 141 км внутреннего кольца) будет перекрыто с 7 утра до 5 вечера. Исключение будет действовать для жителей Кронштадта, аккредитованного и пассажирского транспорта, а также транспорта экстренных служб.
День Военно-морского флота в этом году отмечается в воскресенье, 26 июля. Вооруженные силы активно готовятся к торжественному параду. На следующей неделе в дни репетиций и самого парада некоторые участки ЗСД станут бесплатными.