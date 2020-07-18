Проезд по КАД через дамбу закроют из-за проведения парада на день ВМФ

В день проведения главного военно-морского парада 26 июля сквозной проезд по КАД через дамбу (комплекс защитных сооружений Петербурга) будет закрыт для автомобилей в оба направления. Об этом 18 июля сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».



Движение на участке КАД от пересечения с дорогой к порту «Бронка» до развязки на пересечении с Приморским шоссе (117 — 141 км внутреннего кольца) будет перекрыто с 7 утра до 5 вечера. Исключение будет действовать для жителей Кронштадта, аккредитованного и пассажирского транспорта, а также транспорта экстренных служб.