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18.07.2020 16:22
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Проезд по КАД через дамбу закроют из-за проведения парада на день ВМФ

В день проведения главного военно-морского парада 26 июля сквозной проезд по КАД через дамбу (комплекс защитных сооружений Петербурга) будет закрыт для автомобилей в оба направления. Об этом 18 июля сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Движение на участке КАД от пересечения с дорогой к порту «Бронка» до развязки на пересечении с Приморским шоссе (117 — 141 км внутреннего кольца) будет перекрыто с 7 утра до 5 вечера. Исключение будет действовать для жителей Кронштадта, аккредитованного и пассажирского транспорта, а также транспорта экстренных служб.

День Военно-морского флота в этом году отмечается в воскресенье, 26 июля. Вооруженные силы активно готовятся к торжественному параду. На следующей неделе в дни репетиций и самого парада некоторые участки ЗСД станут бесплатными.

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Комментарии (8)

dozer_666
Придётся до 7.00 успеть проскочить кордоны и там отсидеться до начала парад.
262172571
ДЕНЬ ФЛОТА ЭТО ПРАЗДНИК МОРЯКОВ И ЭТО ФАКТ
Жора  
А нельзя назначить один день в году и провести в этот день все парады, шествия и крестные ходы? Типо единого дня голосования? Например, 29 февраля?
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