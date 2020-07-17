ЗСД в дни репетиций и парада в честь Дня ВМФ частично станет бесплатным, а автобусы поменяют маршруты

Часть маршрутов по Западному скоростному диаметру Петербурга в дни репетиций и проведения Главного военно-морского парада в честь Дня ВМФ станет бесплатной. Кроме того, изменятся трассы движения части автобусов и троллейбусов и трамваев.

Как сообщает Комитет по транспорту Петербурга, в связи с тем, что 19, 23 и 26 июля для прохода военных кораблей Благовещенский, Дворцовый, Троицкий и Литейный мосты будут разводить днем, проезд по части маршрутов Центрального и Северного участков ЗСД сделают бесплатным.

С 10:15 до 13:00 19 и 23 июля и с 9:45 до 13:00 26 июля с водителей, оплачивающих проезд транспондером, не будет взиматься плата за маршруты: въезд на ЗСД с Богатырского проспекта (ПВП 12) – съезд с ЗСД на набережную Макарова,

въезд с Богатырского проспекта (ПВП 12) – съезд на набережную Екатерингофки (ПВП 10),

въезд с набережной Макарова – съезд на Богатырский проспект (ПВП 11),

въезд с набережной Макарова – съезд на набережную Екатерингофки (ПВП 10),

въезд с набережной Екатерингофки (ПВП 9) – съезд на набережную Макарова,

въезд с набережной Екатерингофки (ПВП 9) – съезд на Богатырский проспект (ПВП 11). Остальные маршруты, в том числе включающие в себя указанные выше, будут тарифицироваться как обычно. С тех, кто оплачивает наличными или банковской картой, в эти промежутки времени не будет взиматься плата при проезде пунктов оплаты на въезде и съезде на набережной реки Екатерингофки (ПВП 9, 10) и на въезде и съезде на Богатырский проспект (ПВП 11, 12). Шлагбаумы при этом будут работать в штатном режиме. На всех остальных пунктах оплаты плата будет взиматься как обычно.

О том, как будут разводить мосты и перекрывать движение транспорта на время репетиций и парада, читайте здесь. Помимо этого, в дни репетиций и проведения парада будут изменены схемы движения общественного транспорта. Изменения коснутся автобусов №№ 6, 7, 10, 24, 46, 47, 49, 100, 191, троллейбусов №№ 1, 3, 7, 8, 10, 11 и трамвая №3 и будут действовать с 9:00 до 14:00 19 и 23 июля и с 22:00 25 июля до 14:00 26 июля. Автобусы будут работать на участках: №6: от конечной остановки «Наличная улица» по Наличной ул., Малому пр. В.О., Гаванской ул., Среднему пр. В.О., до конечной остановки «Метро «Василеостровская» (обратно по 8-9-й линиям В.О., Большому пр. В.О., 16-17-й линиям В.О., Среднему пр. В.О.);

от конечной остановки «Кировский завод» по Корабельной ул., Комсомольской пл., пр. Стачек, пл. Стачек, Старо-Петергофскому пр. (обратно по Нарвскому пр.), пл. Репина, пр. Римского-Корсакова, Английскому пр., ул. Декабристов, до конечной остановки «Театральная площадь» (обратно по Театральной пл., ул. Глинки, пр. Римского-Корсакова, Лермонтовскому пр., ул. Декабристов).

№7 - от конечной остановки «Наличная улица» по действующей трассе до Среднего пр. В.О., далее по Среднему пр. В.О. до конечной остановки «Метро «Василеостровская» (обратно по 8-9-й линиям В.О., Большому пр. В.О., 22-23-й линиям В.О., Среднему пр. В.О.). №10: от конечной остановки «Крестовский остров» по действующей трассе до метро «Спортивная»;

от конечной остановки «Балтийский вокзал» по действующей трассе до метро «Адмиралтейская». №24 - от конечной остановки «Хасанская улица» по действующей трассе до метро «Адмиралтейская» (обратно по Малой Морской ул., Гороховой ул., Адмиралтейскому пр., Невскому пр.). №46: от конечной остановки «Метро «Ладожская» по действующей трассе до Гагаринской ул.;

от конечной остановки «Белоостровская улица» по действующей трассе до метро «Горьковская» (обратно по ул. Куйбышева, Кронверкскому пр., Каменноостровскому пр.). №47 - от конечной остановки «Наличная улица» по действующей трассе до Малого пр. В.О., далее по Малому пр. В.О., 8-9-й линиям В.О. до конечной остановки «Метро «Василеостровская» (обратно по Среднему пр. В.О., 16-17-й линиям В.О., Малому пр. В.О.).

№49 - от конечной остановки «Двинская улица» по действующей трассе до Садовой ул., далее по Садовой ул., наб. реки Мойки, ул. Пестеля до Преображенской площади. №100: от конечной остановки «Наличная улица» по действующей трассе до Малого пр. В.О., далее по Малому пр. В.О., 8-9-й линиям В.О. до конечной остановки «Метро «Василеостровская» (обратно по Среднему пр. В.О., 16-17-й линиям В.О., Малому пр. В.О.);

от конечной остановки «Балтийский вокзал» по действующей трассе до Театральной пл. (обратно по ул. Глинки, пр. Римского-Корсакова, Лермонтовскому пр.). №191 - от конечной остановки «Река Оккервиль» по действующей трассе до метро «Адмиралтейская» (обратно по Малой Морской ул., Гороховой ул., Адмиралтейскому пр., Невскому пр.). Троллейбусы проследуют: №1 - от конечной остановки «Хасанская улица» по действующей трассе до метро «Адмиралтейская» (обратно по Малой Морской ул., Гороховой ул., Адмиралтейскому пр., Невскому пр.); №3 - от конечной остановки «Ул. Маршала Тухачевского» по Апрельской ул., пр. Металлистов, Якорной ул., Большеохтинскому мосту, Тульской ул., Суворовскому пр., Кирочной ул., ул. Чайковского, Литейному пр. (обратно: по Литейному пр., Кирочной ул.) и далее по действующей трассе до конечной остановки «Балтийский вокзал»;

№7 - от конечной остановки «Таллинская улица» по действующей трассе до метро «Адмиралтейская» (обратно по Малой Морской ул., Гороховой ул., Адмиралтейскому пр., Невскому пр.); №8 - от конечной остановки «Троллейбусный парк № 2» по Арсенальной ул., Минеральной ул., Кондратьевскому пр., пр. Металлистов, Якорной ул., Большеохтинскому мосту, Тульской ул., Суворовскому пр., Кирочной ул., ул. Чайковского, Литейному пр. (обратно: по Литейному пр., Кирочной ул.) и далее по действующей трассе до конечной остановки «Балтийский вокзал»; №10 - от конечной остановки «Улица Кораблестроителей» по действующей трассе до Большого пр. В.О., далее по Большому пр. В.О., Съездовской и 1-й линиям В.О., Тучкову мосту, пр. Добролюбова, пер. Талалихина, Большой Пушкарской ул. (обратно по Большому пр. П.С., Тучкову мосту) до конечной остановки «Ординарная улица»; №11 - от конечной остановки «Улица Кораблестроителей» по действующей трассе до Большого пр. В.О., далее по Большому пр. В.О., Съездовской и 1-й линиям В.О., Тучкову мосту, пр. Добролюбова, пер. Талалихина, Большой Пушкарской ул. (обратно по Большому пр. П.С., Тучкову мосту) до конечной остановки «Ординарная улица»;

Трамвай №3 будет ходить от конечной остановки «Площадь Репина» по Садовой ул., Инженерной ул., ул. Белинского, Литейному пр., Владимирскому пр., Колокольной ул. до конечной остановки «Улица Марата» и обратно по Свечному пер., Лиговскому пр., Кузнечному пер., ул. Марата.

Комитет по транспорту Петербурга