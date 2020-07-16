Подготовка и проведение Главного военно-морского парада в акватории Невы меняет график разводки мостов в Петербурге, а также вводит ограничения для движения транспорта. В ночь на 17 июля мосты разведут до утра, а на следующей неделе добавятся и дневные разводки.



Как сообщает пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, Литейный, Троицкий, Дворцовый и Благовещенский мосты будут разводить днем: 19 и 23 июля с 11:00 до 12:15 и 26 июля с 10:30 до 12:15.

В ночь на 17, 18, 20, 24 и 27 июля плановая разводка Благовещенского, Дворцового, Троицкого и Литейного мостов продлится до 6 часов утра.