В Смольном напомнили о дневных разводках мостов для подготовки к военно-морскому параду
Подготовка и проведение Главного военно-морского парада в акватории Невы меняет график разводки мостов в Петербурге, а также вводит ограничения для движения транспорта. В ночь на 17 июля мосты разведут до утра, а на следующей неделе добавятся и дневные разводки.
Как сообщает пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, Литейный, Троицкий, Дворцовый и Благовещенский мосты будут разводить днем: 19 и 23 июля с 11:00 до 12:15 и 26 июля с 10:30 до 12:15.
В ночь на 17, 18, 20, 24 и 27 июля плановая разводка Благовещенского, Дворцового, Троицкого и Литейного мостов продлится до 6 часов утра.
При этом движение транспорта по мосту могут закрыть за 15 минут до разводки мостов и открыть через 15 минут после их сведения.
Помимо этого, будет закрыто движение транспорта:
- с 1:20 16 июля до 21:00 30 июля - по Адмиралтейской набережной;
- с 17:00 16 июля до 9:00 30 июля - по Адмиралтейскому проезду;
- 17 июля с 19:00 до 22:00 - по Сенатской площади и Английской набережной от Сенатской площади до Благовещенского моста;
- с 22:00 19 июля до 24:00 27 июля - по крайней правой полосе Университетской набережной напротив дома 5, Галерной улице и крайней левой полосе Таможенного переулка в направлении к Университетской набережной;
- 19 и 23 июля с 9:00 до 14:00 и с 22:00 25 июля до 14:00 26 июля - по Английской набережной от Сенатской площади до Благовещенского моста, Сенатской площади, Дворцовому проезду, Университетской набережной, Биржевой площади, Дворцовой набережной, Литейному проспекту в направлении от Шпалерной улицы к Воскресенской набережной, съезду с Воскресенской набережной на Литейный мост, съездам с Пироговской набережной на Литейный мост, 1-ой и Кадетской линиям от Университетской набережной до Большого проспекта В.О., Невскому проспекту в направлении от Малой Морской улице к Адмиралтейскому проспекту, набережной Лейтенанта Шмидта от 8-9-й линий В.О. до Благовещенского моста, Мраморному переулку, Биржевому проезду вдоль дома 2 по Биржевой площади.