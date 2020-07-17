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17.07.2020 11:08
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К показу готовы, можно любоваться. На Неве корабли ВМФ выстроились в парадном строю

Морским благолепием засияла река Нева. В ночь на 17 июля парадные корабли вошли в акваторию и выстроились на рейде.

Фото: Сергей МихайличенкоФонтанка.ру»
Фото: Сергей МихайличенкоФонтанка.ру»
Фото: Сергей МихайличенкоФонтанка.ру»
Фото: Сергей МихайличенкоФонтанка.ру»
Фото: Сергей МихайличенкоФонтанка.ру»
Фото: Сергей МихайличенкоФонтанка.ру»
Фото: Сергей МихайличенкоФонтанка.ру»
Фото: Сергей МихайличенкоФонтанка.ру»
Фото: Сергей МихайличенкоФонтанка.ру»

Как передает корреспондент «Фонтанки» с набережной Невы, в строй встали парусный корабль «Полтава», подводная лодка «Санкт-Петербург», малый ракетный корабль «Серпухов», корвет «Бойкий». Пока нет главного героя торжества — фрегата «Адмирал Касатонов». Его место пустует.

Корабли встали на Неве для статического показа в ходе главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге. Он пройдет 26 июля. На данный момент не хватает некоторых элементов «декора». Ко Дню ВМФ, который отмечают в последнее воскресенье июля, экипажи поднимут флаги расцвечивания и выстроятся в парадной военной форме на бортах кораблей.

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Комментарии (10)

262166501
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Swift_5e4d8a276f5e8
..... за "Полтавой" в строю не хватает фрегата "Мир", тоже ведь корабль ....
kuk-vasyusha
Статичный парад вообще глупость полнейшая ни зрелищности ни восторга
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