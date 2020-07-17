Как передает корреспондент «Фонтанки» с набережной Невы, в строй встали парусный корабль «Полтава», подводная лодка «Санкт-Петербург», малый ракетный корабль «Серпухов», корвет «Бойкий». Пока нет главного героя торжества — фрегата «Адмирал Касатонов». Его место пустует.

Корабли встали на Неве для статического показа в ходе главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге. Он пройдет 26 июля. На данный момент не хватает некоторых элементов «декора». Ко Дню ВМФ, который отмечают в последнее воскресенье июля, экипажи поднимут флаги расцвечивания и выстроятся в парадной военной форме на бортах кораблей.