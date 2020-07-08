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08.07.2020 16:06
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В Евросоюзе призвали к реформам в России после дела Прокопьевой и задержаний журналистов

Верховный комиссар по правам человека в Совете Европы Дунья Миятович прокомментировала приговор Светлане Прокопьевой и задержание демонстрантов на митинге в ее поддержку.

«Задержания 19 человек, включая журналистов, которые состоялись в Москве и Пскове, а также приговор, вынесенный Светлане Прокопьевой, еще раз отражают необходимость пересмотра законодательства, регулирующего свободу собраний и выражения мнений, а также борьбы с терроризмом и экстремизмом в Российской Федерации», — говорится 8 июля в заявлении Миятович, опубликованном на сайте Совета Европы.

По ее словам, российские законы, регулирующие публичные мероприятия и задержания, иногда могут нарушать Европейскую конвенцию о правах человека. Комиссар выразила мнение, что в РФ практика «борьбы с терроризмом» и «экстремизмом» якобы ограничивает работу журналистов. Миятович уверена, что российским властям необходимо «принять широкий спектр неотложных политических, законодательных и судебных мер».

Кроме того, она призвала прекратить все продолжающиеся уголовные разбирательства в отношении журналистов и правозащитников, которые хотят «осуществления своих прав на свободу собраний, выражения мнений и свободу прессы».

Ранее в ЕС уже комментировали приговор Прокопьевой, отметив «сокращающееся пространство для свободной журналистики».

Реплика «Репрессии для государства» редактора «Север.Реалии» (СМИ-иноагента, по версии Минюста РФ) Светланы Прокопьевой прозвучала осенью 2018 года в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» и позже была опубликована на сайте «Псковской ленты новостей». Оба СМИ были оштрафованы по представлению Роскомнадзора. Журналист анализировала причины, которые могли толкнуть анархиста Михаила Жлобицкого на самоподрыв в дверях Архангельского управления ФСБ в 2018 году.

В октябре 2019 года Союз журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области потребовал прекратить уголовное преследование Прокопьевой после собственной экспертизы высказываний журналиста.

«Когда ты пытаешься что-то объяснить, это не значит, что ты это оправдываешь. Люди отвыкли думать. Объяснение — один из инструментов, который позволяет встать на позицию другого человека. Но это никак не оправдание действий этого человека. И это не присоединение к его точке зрения», — говорила Светлана Прокопьева в большом интервью «Фонтанке» в ноябре 2019 года.

В последнем слове в суде 3 июля Прокопьева заявила, что не боится критиковать государство.

«Мне не страшно критиковать государство. Мне не страшно критиковать правоохранительную систему и говорить силовикам, что они порой не правы. Потому что я знаю, что по-настоящему страшно станет, если я этого не скажу, если никто не скажет», — сказала журналист суду после завершения прения сторон по делу.

В защиту Прокопьевой выступали как международные организации, так и профессиональные союзы России, в том числе журналисты, писатели, поэты, переводчики.

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Комментарии (3)

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krasnonosov
О России на ближайшие лет 40 цивилизованному миру можно забыть. Не говоря уже о соблюдении в ней каких-либо законов и конвенций. Не для их соблюдения ОПГ её оккупировала.
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