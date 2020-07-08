В Евросоюзе призвали к реформам в России после дела Прокопьевой и задержаний журналистов
Верховный комиссар по правам человека в Совете Европы Дунья Миятович прокомментировала приговор Светлане Прокопьевой и задержание демонстрантов на митинге в ее поддержку.
«Задержания 19 человек, включая журналистов, которые состоялись в Москве и Пскове, а также приговор, вынесенный Светлане Прокопьевой, еще раз отражают необходимость пересмотра законодательства, регулирующего свободу собраний и выражения мнений, а также борьбы с терроризмом и экстремизмом в Российской Федерации», — говорится 8 июля в заявлении Миятович, опубликованном на сайте Совета Европы.
По ее словам, российские законы, регулирующие публичные мероприятия и задержания, иногда могут нарушать Европейскую конвенцию о правах человека. Комиссар выразила мнение, что в РФ практика «борьбы с терроризмом» и «экстремизмом» якобы ограничивает работу журналистов. Миятович уверена, что российским властям необходимо «принять широкий спектр неотложных политических, законодательных и судебных мер».
Кроме того, она призвала прекратить все продолжающиеся уголовные разбирательства в отношении журналистов и правозащитников, которые хотят «осуществления своих прав на свободу собраний, выражения мнений и свободу прессы».
Ранее в ЕС уже комментировали приговор Прокопьевой, отметив «сокращающееся пространство для свободной журналистики».
Реплика «Репрессии для государства» редактора «Север.Реалии» (СМИ-иноагента, по версии Минюста РФ) Светланы Прокопьевой прозвучала осенью 2018 года в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» и позже была опубликована на сайте «Псковской ленты новостей». Оба СМИ были оштрафованы по представлению Роскомнадзора. Журналист анализировала причины, которые могли толкнуть анархиста Михаила Жлобицкого на самоподрыв в дверях Архангельского управления ФСБ в 2018 году.
В октябре 2019 года Союз журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области потребовал прекратить уголовное преследование Прокопьевой после собственной экспертизы высказываний журналиста.
«Когда ты пытаешься что-то объяснить, это не значит, что ты это оправдываешь. Люди отвыкли думать. Объяснение — один из инструментов, который позволяет встать на позицию другого человека. Но это никак не оправдание действий этого человека. И это не присоединение к его точке зрения», — говорила Светлана Прокопьева в большом интервью «Фонтанке» в ноябре 2019 года.
В последнем слове в суде 3 июля Прокопьева заявила, что не боится критиковать государство.
«Мне не страшно критиковать государство. Мне не страшно критиковать правоохранительную систему и говорить силовикам, что они порой не правы. Потому что я знаю, что по-настоящему страшно станет, если я этого не скажу, если никто не скажет», — сказала журналист суду после завершения прения сторон по делу.
В защиту Прокопьевой выступали как международные организации, так и профессиональные союзы России, в том числе журналисты, писатели, поэты, переводчики.