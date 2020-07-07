В Петербурге 7 июля у Гостиного двора на Невском проспекте проходят одиночные в поддержку в целом СМИ и журналиста, советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, задержанного сегодня по подозрению в госизмене.

Как передает корреспондент «Фонтанки», первым в пикет с плакатом встал муниципальный депутат «Малой Охты» Василий Кунин. Его сменили депутаты Заксобрания Борис Вишневский и Максим Резник. Двое сотрудников полиции проверили у них документы.



Далее в пикет встал глава Василеостровского отделения партии «Яблоко» Дмитрий Анисимов. Депутатской неприкосновенностиу него нет, однако правоохранители ограничились предупреждением.

