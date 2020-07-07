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07.07.2020 22:03
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«Руки прочь от журналистов». В Петербурге проходят пикеты в поддержку Ивана Сафронова и пострадавших СМИ

В Петербурге 7 июля у Гостиного двора на Невском проспекте проходят одиночные в поддержку в целом СМИ и журналиста, советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, задержанного сегодня по подозрению в госизмене.

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

Как передает корреспондент «Фонтанки», первым в пикет с плакатом встал муниципальный депутат «Малой Охты» Василий Кунин. Его сменили депутаты Заксобрания Борис Вишневский и Максим Резник. Двое сотрудников полиции проверили у них документы.

Далее в пикет встал глава Василеостровского отделения партии «Яблоко» Дмитрий Анисимов. Депутатской неприкосновенностиу него нет, однако правоохранители ограничились предупреждением.

Кроме того, журналист «Эха Москвы в Петербурге» Иван Штейнерт пришел в футболке с надписью «Френкель, Прокопьева, Сафронов». Эстафету также подхватили журналисты Сергей Кагермазов и Виктор Овсюков. Им полиция также сделала устное предупреждение.

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

Напомним, сегодня Лефортовский суд Москвы отправил Ивана Сафронова под стражу до 6 сентября.

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

Ивана Сафронова подозревают в том, что он якобы мог передавать секретные сведения спецслужбе одной из стран НАТО. Сотрудники ФСБ задержали его 7 июля возле подъезда его дома.

Как заявил руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин, он уверен «в порядочности» Сафронова, как и в том, что за время работы у того не было доступа к каким-либо секретным сведениям. При этом в Кремле подчеркнули, что задержание не связано с журналисткой деятельностью Сафронова. В поддержку журналиста целый день проходят одиночные пикеты возле здания ФСБ на Лубянке. Задержаны десятки человек, в том числе Ксения Собчак, глава издания Baza Никита Могутин и сотрудница Russia Today Мария Баронова.

О том, кто такой Иван Сафронов, читайте в материале «Фонтанки».

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (6)

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