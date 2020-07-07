«У нас все понимают только кнут». Онищенко прокомментировал возвращение коронавируса и возможность новых ограничений

Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач РФ рассказал о второй волне COVID-19 и вызванных ею ограничениях.



«COVID-19, скорее всего, будет проявляться в зимний период. <...> У нас все понимают только кнут, но чтобы не бояться новой изоляции, нужно вести себя культурно с точки зрения здоровья — тогда будем жить адекватно складывающейся ситуации», — цитирует 7 июля заявление Геннадия Онищенко «Интерфакс».



По его словам, власти не должны снова вводить режим самоизоляции, что отчасти связано и с «большой прослойкой населения», которая уже получила иммунитет к вирусу. «Сегодня мы точно не имеем права идти по пути, когда полностью все запрещали, не давали людям работать, двигаться», — заметил депутат.

