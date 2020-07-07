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07.07.2020 10:33
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«У нас все понимают только кнут». Онищенко прокомментировал возвращение коронавируса и возможность новых ограничений

Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач РФ рассказал о второй волне COVID-19 и вызванных ею ограничениях.

«COVID-19, скорее всего, будет проявляться в зимний период. <...> У нас все понимают только кнут, но чтобы не бояться новой изоляции, нужно вести себя культурно с точки зрения здоровья — тогда будем жить адекватно складывающейся ситуации», — цитирует 7 июля заявление Геннадия Онищенко «Интерфакс».

По его словам, власти не должны снова вводить режим самоизоляции, что отчасти связано и с «большой прослойкой населения», которая уже получила иммунитет к вирусу. «Сегодня мы точно не имеем права идти по пути, когда полностью все запрещали, не давали людям работать, двигаться», — заметил депутат.

Он также уверен, что в летний период COVID-19 пойдет на спад, так как «сопротивляемость организма выше».

Ко второй волне вируса ранее призывал быть готовыми и президент Владимир Путин.

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Комментарии (15)

f0ntan
До плебесцита были пряники, да раза выплачивались детские деньги. Теперь, когда изменения в конституцию внесены и сроки обнулены, будут кнуты.
261842591
А почему они все комментируют что-то,его то кто спрашивал. Достали,один комментируют,другой прогнозирует. Можно подумать только россияне недисциплинированные. Организуйте достаточное кол-во коек, раздавайте маски людям в метро, нормальные тесты нужны, а не так,что по пять штук делают. Надоело уже, ничего не могут организовать нормально,но с советами каждый второй выступает. Любит кнут,есть магазины специальные
noname547896325487
Все понимают непротиворечивые рекомендации и личный пример.
А мы слышим по поводу масок: "толку нет не поможет", "всем носить", "на улице носить вредно", "носить даже на улице", "всем ходить в перчатках", "ходить в перчатках опаснее чем без них". И постоянные появления на публике политиков и без масок, и без перчаток. Помимо этого всем сидеть дома, но некоторым можно и заграницу летать.
При таком количестве противоречивой информации и полного пренебрежения своих же указов властью, что тут понимать? И главное как понять, если вы сами себе противоречите?
В результате заходя в магазин в маске и перчатках чувствую себя идиотом, поскольку вокруг от силы ещё один или два в такой же экипировке, остальные или совсем без средств защиты, или маска на подбородке с открытым носом, или вовсе на одном ухе болтается.
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