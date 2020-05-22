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22.05.2020 16:05
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Путин предупредил о возможности новой волны коронавируса уже осенью

Президент России провел совещание по поводу санитарно-эпидемиологической обстановки в стране.

«Нам нужно готовиться к тому, что, выходя постепенно из режимов ограничений, в которых мы сегодня в значительной степени еще живем, нам нужно думать и о том, о чем говорят специалисты. <...> Может быть и другая волна [COVID-2019], которая возможна где-то осенью. С октября по ноябрь», — заявил 22 мая Владимир Путин в ходе обращения, которое транслировал телеканал «Россия 24».

По его словам, несмотря на видимую стабилизацию ситуации, России нужно готовиться и к сценарию второй волны вируса.

Ранее о новой вспышке COVID-2019 предупреждали и в ВОЗ.

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Комментарии (10)

Djnyana
Прощайте, скалистые горы!
На подвиг Отчизна зовет.
Мы вышли в открытое море,
В суровый и дальний поход..

(с) Евгений Дятлов
260751921
Да тут скорее уже от геморроя помрешь, других болезней у нас больше нет, кроме коронавируса
hedgehog_
предлагаю сразу всем продать простЫнь и место на кладбище. чтобы неторопясь туда ползли
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