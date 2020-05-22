Путин предупредил о возможности новой волны коронавируса уже осенью

Президент России провел совещание по поводу санитарно-эпидемиологической обстановки в стране.

«Нам нужно готовиться к тому, что, выходя постепенно из режимов ограничений, в которых мы сегодня в значительной степени еще живем, нам нужно думать и о том, о чем говорят специалисты. <...> Может быть и другая волна [COVID-2019], которая возможна где-то осенью. С октября по ноябрь», — заявил 22 мая Владимир Путин в ходе обращения, которое транслировал телеканал «Россия 24».

По его словам, несмотря на видимую стабилизацию ситуации, России нужно готовиться и к сценарию второй волны вируса.