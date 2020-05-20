«Очень важно, чтобы все понимали, что опасность не прошла». Представитель ВОЗ предупредила о второй волне пандемии коронавируса

Снимать ограничения, введенные из-за коронавируса, пока рано. Об этом 20 мая в эфире телеканала «Россия 24» заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович.



Она подчеркнула, что ВОЗ ждет второй волны пандемии по всему миру. «Очень важно, чтобы все население понимало, что опасность не прошла, риск не прошел», — сказала Вуйнович (цитата по РИА «Новости»).



Любые послабления сейчас грозят ростом смертности, уточнила представитель ВОЗ. Напомним, по официальным данным на утро 20 мая, в России зафиксировано 308705 случаев заражения коронавирусом, умерли 2972 человека.

