В Петербурге наблюдатели за плебисцитом выстроились в очередь. Версии — за деньгами или отчитаться
В актовом зале администрации Центрального района днем 3 июля собралась группа примерно в 40 человек. В очереди подтвердили, что собравшиеся — наблюдатели на голосовании по Конституции, передает корреспондент «Фонтанки».
Люди в очереди возмущались, говоря что якобы ожидают выплат с 15.00, некоторые — с 14.30. Те, кого успела расспросить «Фонтанка», ожидали получить по 7,7 тысячи рублей.
В том числе среди собравшихся были замечены и наблюдатели, которых видели на участках во время голосования корреспонденты «Фонтанки».
После того как корреспондент представился и попросил объяснить, почему наблюдатели получают выплаты, а также назвать источник финансирования, его вывели в холл. По версии представительницы администрации — наблюдатели пришли только сдать отчетность.
Любопытно, что ранее член одной из участковых избирательных комиссий рассказала корреспонденту, что наблюдатели якобы получают за свою работу по 1000 рублей за день. Тогда она затруднилась назвать источник финансирования выплат.
Общественная палата Петербурга, которая отвечала за обеспечение участков наблюдателями, на соответствующий запрос редакции не ответила.
Наблюдательский корпус в городе официально превышает 14 тысяч человек.