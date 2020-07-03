В Петербурге наблюдатели за плебисцитом выстроились в очередь. Версии — за деньгами или отчитаться

В актовом зале администрации Центрального района днем 3 июля собралась группа примерно в 40 человек. В очереди подтвердили, что собравшиеся — наблюдатели на голосовании по Конституции, передает корреспондент «Фонтанки».



Люди в очереди возмущались, говоря что якобы ожидают выплат с 15.00, некоторые — с 14.30. Те, кого успела расспросить «Фонтанка», ожидали получить по 7,7 тысячи рублей.



В том числе среди собравшихся были замечены и наблюдатели, которых видели на участках во время голосования корреспонденты «Фонтанки».

