Песков: Россия уже обсуждает открытие границ с другими странами
Пресс-секретарь российского президента подтвердил, что РФ ведет переговоры с другими странами по поводу снятия коронавирусных ограничений на передвижение.
«Ведутся контакты с некоторыми государствами, но каких-либо конкретных решений пока не принималось», — цитирует 3 июля заявление Дмитрия Пескова РИА Новости.
По его словам, оперативный штаб в правительстве рассматривает вопрос возобновления сообщения с другими государствами. Премьер Михаил Мишустин уже анонсировал открытие границ.
Известно, что российская сторона провела переговоры с Финляндией и Турцией. При этом россиянам пока рекомендуют не планировать поездок в другие страны.