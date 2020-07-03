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03.07.2020 12:40
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Песков: Россия уже обсуждает открытие границ с другими странами

Пресс-секретарь российского президента подтвердил, что РФ ведет переговоры с другими странами по поводу снятия коронавирусных ограничений на передвижение.

«Ведутся контакты с некоторыми государствами, но каких-либо конкретных решений пока не принималось», — цитирует 3 июля заявление Дмитрия Пескова РИА Новости.

По его словам, оперативный штаб в правительстве рассматривает вопрос возобновления сообщения с другими государствами. Премьер Михаил Мишустин уже анонсировал открытие границ.

Известно, что российская сторона провела переговоры с Финляндией и Турцией. При этом россиянам пока рекомендуют не планировать поездок в другие страны.

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Комментарии (7)

alexpv
О чем переговоры то? Беларусь готова открыть авиасообщение хоть вчера, рейсы с середины июня то назначаются то отменяются.
А наши чиновники все кочевряжаться.
Cashmare
вануату и эритрея?
f0ntan
Гей-европе и п едирастам вы не нужны
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