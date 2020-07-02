В Петербурге разыскивают исполнителей «яркой» квартирной кражи. Один из них отличается экстравагантным подбором наряда для преступления

Полицейские разыскивают троих мужчин, которые накануне проникли в дом жительницы Приморского района Петербурга. Один из них настолько любит выделяться из серой толпы, что даже идя на преступление выбрал яркий и привлекающий внимание наряд.



Как стало известно «Фонтанке» 2 июля, в ночь со вторника на среду в полицию позвонил мужчина, который заявил, что видел, как из окна квартиры, расположенной на первом этаже жилого дома на улице Дибуновской, выпрыгнули неизвестные в масках.



Несмотря на темное время суток, он успел запомнить их приметы. По его словам, всем им около тридцати лет, но более детально лица разглядеть не удалось, так как они были скрыты под черной повязкой. Двое были одеты в одежду того же цвета, кроме одного. Последний запомнился очевидцу желтой или даже рыжей футболкой.

