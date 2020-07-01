В Петербурге активно поддерживают поправки в Конституцию. Горизбирком подсчитал более 20% бюллетеней

Петербуржцы решили поддержать поправки в Конституцию от Владимира Путина. По крайней мере, к такому выводу можно придти после обработки 21,58% бюллетеней.



Как заявил вечером 1 июля глава Горизбиркома Виктор Миненко, «за» проголосовали 80,92% из пришедших на участки. Напомним, ранее экзит-пол показывал более «скромные» цифры — 73,5% «за». В целом по России по итогам обработки 50% бюллетеней поддержали изменение основного закона страны 76,24%, против высказались 22,93%. Явка составила около 65%.