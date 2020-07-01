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01.07.2020 23:18
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В Петербурге активно поддерживают поправки в Конституцию. Горизбирком подсчитал более 20% бюллетеней

Петербуржцы решили поддержать поправки в Конституцию от Владимира Путина. По крайней мере, к такому выводу можно придти после обработки 21,58% бюллетеней.

Как заявил вечером 1 июля глава Горизбиркома Виктор Миненко, «за» проголосовали 80,92% из пришедших на участки. Напомним, ранее экзит-пол показывал более «скромные» цифры — 73,5% «за». В целом по России по итогам обработки 50% бюллетеней поддержали изменение основного закона страны 76,24%, против высказались 22,93%. Явка составила около 65%.

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Комментарии (33)

Остап Бендер +
Опыт есть. Ещё с Олимпиады в Сочи с мочой химичить. А тут в Питере для них вааще всё просто. Как два пальца обо... ть.
261202221
Что же, царя выбрали. Возврат крепостного права на очереди?
lion405
Ну, два голоса точно не стоит засчитывать. Сейчас по "Россия-24" показывали голосование Путина и Мишустина. Оба были без масок. Все знают, что на места голосования (закон такой сейчас) без маски и перчаток не пускают. Т.ч. предполагаю, что это голосование постановочное и участок не настоящий, т.е. не считается...
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