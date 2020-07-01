ЦИК обработал половину протоколов. Почти три четверти поддержали «путинские поправки» в Конституцию

Большинство проголосовавших россиян поддержали поправки в Конституцию, предложенные президентом. Как сообщили вечером 1 июля в Центризбиркоме, по итогам обработки 50% протоколов «за» изменение основного закона страны проголосовали 76,24%, против — 22,93%.



Напомним, ранее сообщалось, что «протестное голосование» в Коми оказалось вызвано «технической ошибкой», так что пока ни один регион не выступил против поправок. Явка, по предварительным данным, составила 65%.



Отметим, по данным экзит-пола, в Петербурге тоже почти три четверти населения из тех, кто пришел на участки, поддержит изменение Конституции.

