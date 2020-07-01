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01.07.2020 22:46
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ЦИК обработал половину протоколов. Почти три четверти поддержали «путинские поправки» в Конституцию

Большинство проголосовавших россиян поддержали поправки в Конституцию, предложенные президентом. Как сообщили вечером 1 июля в Центризбиркоме, по итогам обработки 50% протоколов «за» изменение основного закона страны проголосовали 76,24%, против — 22,93%.

Напомним, ранее сообщалось, что «протестное голосование» в Коми оказалось вызвано «технической ошибкой», так что пока ни один регион не выступил против поправок. Явка, по предварительным данным, составила 65%.

Отметим, по данным экзит-пола, в Петербурге тоже почти три четверти населения из тех, кто пришел на участки, поддержит изменение Конституции.

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Комментарии (16)

Юра Алекс
Я тебе, конечно, верю,
Разве могут быть сомненья?
Я и сам всё это видел –
Это наш с тобой секрет,…
lietuva
Говорите уж ПО ФАКТУ , что , так мол , и так - три четверти россиян послали к чёртовой матери призывы так называемой "либеральной оппозиции" не поддерживать своего Президента . Трём четвертям россиян - нахрен не упали насаждаемые так называемые "ценности просвещённой демократии" . Три четверти россиян - хотят остаться россиянами , а не стать пиндосовскими подстилками , каковыми стали страны Восточной Европы . Три четверти россиян - никогда не дадут отжать ни пяди нашей земли . Будь то Крым , Курилы или Калининград . Кстати , либерднище может не льстить себе , считая что та , последняя , четверть - типа "за них" . Ничего подобного . "За них" - те 0,5 % , что испакостили бюллетени . Ни на что большее - не способна современная так называемая "оппозиция" .
Brezhnev
Это дело неплохо бы обмыть?! А, россияне? ))
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