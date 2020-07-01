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01.07.2020 22:36
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Центризбирком: Явка на голосовании по Конституции составила 65%. Серьезных нарушений не заметили

Явка на общероссийском голосовании по поправкам в Конституции составила, по предварительным данным, составила 65%. Об этом 1 июля сообщила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

Она уточнила, что ЦИКу неизвестно о нарушениях, которые могли бы повлиять на результат голосования. Всего в Центризбиркоме знают о четырех случаях, когда бюллетени могут признать недействительными.

«В настоящее время мы располагаем сведениями о предстоящем отдельном подсчете бюллетеней по ряду случаев, когда итоги голосования могут быть подвергнуты сомнениям в связи с возможными допущенными нарушениями. Таких случаев очень мало, мы пока знаем только про четыре. Это количество ничтожно мало по сравнению с общим количеством участков и тем количеством бюллетеней участников, которые определяет результаты голосования», - цитирует слова Памфиловой «Интерфакс».

Она подчеркнула, что даже если на нескольких избирательных участках итоги голосования будут признаны недействительными, в целом это картину не изменит.

«Ну а те попытки разного рода провокаций - Бог с ними, дело их совести. То, что произошло - выиграли все жители России. Всех благодарю»,- подытожила глава ЦИК.

Напомним, ранее стало известно, что в Петербурге аннулируют результаты голосования как минимум из одной урны — со скандально знаменитого участка №2191, где сломали руку журналисту «Медиазоны».

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