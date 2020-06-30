С 6 июля в Петербурге заработают музеи, бассейны, фитнес-центры и большие магазины

Губернатор Александр Беглов внес изменения в 121-е постановление Смольного, которое определяет противовирусные ограничения в городе. С 6 июля возобновляют свою деятельность государственные музеи и государственные учреждения культуры, осуществляющие выставочную деятельность, плавательные бассейны и фитнес-центры (за исключением тех, что находятся в ТРЦ), негосударственные бани и банные комплексы. Кроме того, больше нет ограничений для работы магазинов с отдельным входом: будут открыты и те, чья площадь превышает 400 метров.

Как говорится в постановлении, допуск в музеи и галереи разрешается при соблюдении ряда условий: в частности, средства индивидуальной защиты органов дыхания и перчатки должны использовать как работники, так и посетители. Обязательна установка защитного экрана в местах их взаимодействия, а также маршрутизация, которая исключает встречные потоки и обеспечивает раздельные входы и выходы. Экскурсионные группы не должны превышать 5 человек, которые должны соблюдать дистанцию не менее 1,5 метров. Аудиогиды допускаются только с применением одноразовых наушников и дезинфекцией после каждого посетителя.

В бассейны и фитнес-центры можно будет приходить только по предварительной записи. Там также обязательны маски и и перчатки для сотрудников, дистанция в полтора метра. Кроме того, вводятся лимиты: не более 1 человека на 4 кв. м в спортивном зале и на 10 кв. м зеркала воды в бассейне. Если же в бассейне групповое занятие — то допускается один пловец на 5 «квадратов». Кроме того, посещение должно производится сеансами с интервалом не менее получаса для дезинфекции. Отдельно упоминается, что посетителям маски и перчатки носить не обязательно.