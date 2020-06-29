РФС оштрафовал «Зенит» и «Крылья Советов» за нарушения регламента безопасности

Российский футбольный союз объявил о штрафных санкциях в отношении «Зенита» и «Крыльев Советов» за нарушение регламента возобновления чемпионата в условиях эпидемии коронавируса. Как сообщили в пресс-службе союза в понедельник, 29 июня, петербуржцы оштрафованы на 20 тысяч рублей за нарушение пункта 3.6.6 (Порядок допуска зрителей и организация их размещения на стадионе).

На 40 тысяч был оштрафован нападающий «Зенит» Сердар Азмун за нарушение пункта 3.2.4 (ношение индивидуальны средств защиты). Судя по всему, имеется в виду совместное фото Азмуна с игроком «Крыльев Советов» Сафаа Хади. Хади при этом придется выплатить только 20 тысяч. На ту же сумму оштрафован Артем Дзюба.