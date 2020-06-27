«Зенит» накажет Азмуна за нарушение рекомендаций Роспотребнадзора. «Наш игрок поставил под угрозу здоровье своих близких и партнеров по команде»

Петербургский футбольный клуб «Зенит» накажет своего нападающего Сердара Азмуна за несоблюдение рекомендаций Роспотребнадзора во время пандемии коронавируса. Об этом 27 июня сообщает РИА «Новости».



Нарушение заметили после того, как игрок самарских «Крыльев Советов» Сафаа Хади опубликовал в Instagram совместное фото с Азмуном, на котором они явно не соблюдают правил социального дистанцирования. «Зенит» выиграл у самарцев со счетом 2:1.

«Наш игрок нарушил предписанные внутри клуба и команды правила в условиях пандемии COVID-19, а также показал свое легкомысленное отношение к рекомендациям местного Роспотребнадзора, поставив под угрозу не только свое здоровье, но и здоровье своих близких, а также партнёров по команде — игрок сегодня прошел тест на коронавирус, результаты будут известны в ближайшие часы. Но в любом случае к Сердару Азмуну будут применены самые жесткие дисциплинарные и финансовые санкции согласно внутреннему протоколу клуба», — подчеркнули в пресс-службе «Зенита».

