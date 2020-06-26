Футбол вернулся на лучший стадион Восточной Европы спустя три месяца. 6379 болельщиков, то есть все, кого допустили на «Газпром-Арену» - пришли посмотреть на волевую победу «Зенита». Каскад отмененных голов, два пенальти, достижения Дзюбы — отдел спорта «Фонтанки» рассказывает о матче 24 тура «Зенит»-«Крылья Советов».

26-го июня в Петербурге встречались команды с разных полюсов турнирной таблицы. «Зенит» продолжает лидировать в гонке преследования, сохраняя 9-очковый отрыв. «Крылья Советов» после домашнего поражения в предыдущем тура от «Ахмата» уверенно переместились на последнее место. Перед матчем Сергей Семак предупреждал шапкозакидательские настроения словами, мол, «Крылья» одни из лучших в лиге по игре на выезде. Тем незадолго до стартового свистка настроение среди болельщиков было именно что боевое: в соцсетях активно обсуждали неминуемый вынос тела.



Отдельная тема возобновленного чемпионата — ротация составов. За прежние 2 года работы с «Зенитом» Семак приучил петербургских любителей футбола: перемен не ждите, «работает — не мешай», «победный состав не меняют» и т. д. В новой «ковидной» футбольной вселенной после победы над ЦСКА велась дискуссия: пойдет ли тренерский штаб «Зенита» на ротацию. Играть то на финише чемпионата предстоит чаще.

Стартовый состав, опубликованный за час до стартового свистка на «Газпром-Арене», снял все вопросы: на футбольном фронте без перемен. Место в воротах занял Андрей Лунев, в блоке обороны вышли Бранислав Иванович с Ярославом Ракицким, Дуглас Сантос с Вячеславом Караваевым по краям, в опорной зоне — Вильмар Барриос с Магомедом Оздоевым. На флангах полузащиты появились второй матч кряду Далер Кузяев и лучший участник разгрома ЦСКА по мнению болельщиков «Зенита» - бразилец Малком. Дуэт в нападении составили Сердар Азмун с Артемом Дзюбой, которые на двоих к 24 туру наколотили 23 гола (Дзюба возглавляет список лучших бомбардиров с 13 мячами).



«Крылья Советов» переживают очевидный кризис и с высочайшей вероятностью к концу июля покинут элитный дивизион. В очередном подходе у черногорского специалиста Миодрага Божовича не получилось наладить что игру в обороне, что игру в атаке. Из важных перемен: 28 мая второй раз игровую карьеру — и судя по всему, окончательно, - завершил Александр Анюков: в конце весны закончилось арендное соглашение с самарским клубом, родным для футболиста, и защитник-ветеран вернулся в расположение «Зенита», с которым его связывает контракт тренера. Отдельно отметим, что Анюков не был замечен на тренерской скамейке в игре 23 тура против ЦСКА, официальных новостей о том, что он приступил к тренировочному процессу от пресс-службы петербургского клуба тоже не звучало.

Матч начался с роскошного перформанса «Виража»: на баннере фанат в респираторе сжимал в руках символ короновируса, который затем превратился в мяч. Было эффектно и в духе времени.

Из-за лимита в 10 процентов от вместимости на входе на «Газпром Арену» не было сутолоки едва ли не впервые с того момента, как стадион начал принимать футбольные матчи. У счастливчиков, что попали в шесть тысяч избранных, при входе проверяли наличие маски с перчатками и измеряли температуру. Бесконтактный термометр направляли то на лоб, то на запястье.



автор фото Артём Кузьмин / «Фонтанка.ру» автор фото Артём Кузьмин / «Фонтанка.ру» автор фото Артём Кузьмин / «Фонтанка.ру» автор фото Артём Кузьмин / «Фонтанка.ру»

Внутри было также пусто и грустно – никаких привычный активностей. Даже точки питания не работали. Впрочем, «Зенит» об этом предупреждал, так что все честно.

Зрители рассаживались по своим местам в основном соблюдая правила социального дистанцирования. А вот про маски забыли многие и даже напоминания стюардов срабатывали не всегда. На «Вираже» регламент проигнорировали сразу же. Фанаты вовсю братались и вообще сидели довольно плотно. Впрочем, только благодаря им атмосфера матча мало чем отличалась от обычных игр. Несмотря на 10-процентную квоту песни и заряды «Виража» были слышны отлично.

Интересным нововведением стала онлайн-трибуна, к которой могли присоединиться болельщики «Зенита» и посмотреть матч через приложение Zoom. Изображение зрителей время от времени выводили на экраны по периметру стадиона. Особенно эффектно получилось, когда онлайн-трибуну вывели на щиты у самой кромки поля, но, к сожалению, ее почти сразу сменили логотипы спонсоров. Ощущения присутствия, как у придумавших такой ход первыми датчан, все равно добиться не удалось. Слишком быстро болельщики пропадали с экранов.



Весь первый тайм «Зенит» провел на половине поля «Крыльев», но ожидаемого выноса тела не наблюдалось: команда из Самары дисциплинированно отбивалась. А в самом конце первой половины матча Максим Глушенков здорово открылся в зазор между центральными защитниками команды Семака и головой переправил мяч в ворота. Лунев был бессилен. Показалось, что Ракицкий потерял игрока.

В перерыве футбольные аналитики посчитали: 86% футбольных действий прошли в центре поля или в финальной трети поля, но гол при этом доминировании забили гости. В предматчевом эфире, который организовал «Зенит», главный тренер молодежного «Зенит» Константин Зырянов отдельно обращал внимание на то, что «Крылья» замыкают турнирную таблицу: мол, против таких команд особенно тяжело играть.

Второй тайм начался с замены: вместо Кузяева на поле вышел Алексей Сутормин. Было понятно, что нужно что-то менять. И на 46 минуте счет сравнял Малком, но радость петербургских любителей футбола оказалась преждевременной: арбитр из Сочи Павел Кукуян после консультаций с бригадой ВАР гол отменил. Оказалось, что Дзюба залез в положение вне игры. Но на 64 минуте рефери назначил 11-метровый удар за игру рукой в штрафной самарцев. Артем был точен и оформил свой 14-й гол в сезоне – все таки 1-1.



Через 7 минут ситуация повторилась: опять пенальти, опять Дзюба, и 15 голов в сезоне.

«Зенит» продолжает идти вперед, на 73-й минуте Азмун забил гол, но снова вмешивается судья - как оказалось, и этого гол тоже из положения вне игры.

На 78 минуте «Крылья» сравняли счет, но, опять же после разбирательств с системой видеоповторов, взятие ворот Деяна Радоньича отменили: была зафиксирована игра рукой у автора первого мяча самарца Глушенкова.

После встречи Божович признал: «Мы сами привезли себе два пенальти». Но поспорил с ВАРом: «Но у нас отменили чистый гол. Сейчас в раздевалке посмотрели — гол чистый. Никакой руки не было, там было плечо».

Семак был строг на оценки: «Сыграли ниже своих возможностей. Особенно в первом тайме. Раскачивались очень долго, но я рад, что проявили характер, собрались. Даже отмененные мячи не повлияли, мы все-таки смогли дожать соперника».

Суровые итоги: «Зенит» одержал волевую победу, а Дзюба вышел на 9 место в истории бомбардиров клуба. После пятничного матча на счету нападающего 69 голов (169 игр), у

