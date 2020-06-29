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29.06.2020 16:35
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Российские истребители перехватили над Черным морем американские самолеты

Российские истребители Су-27 были подняты в воздух для перехвата двух американских военных самолетов над Черным морем. Об этом 29 июня сообщает РИА «Новости» в Национальном центре управления обороной Российской Федерации.

«Двадцать девятого июня 2020 года дежурными силами по противовоздушной обороне Южного военного округа над нейтральными водами Черного моря были обнаружены и взяты на сопровождение патрульный самолет P-8A «Посейдон» ВМС США и стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США», — говорится в сообщении НЦУО.

Для перехвата целей в воздух поднимались истребители Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне Южного военного округа. Нарушения Государственной границы РФ допущено не было.

В центре отметили, что самолеты США непрерывно сопровождались российскими средствами контроля и на значительном удалении от Государственной границы РФ.

«Полеты российских самолетов выполнялись в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств», — добавили в НЦУО.

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