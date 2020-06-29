Российские истребители перехватили над Черным морем американские самолеты

Российские истребители Су-27 были подняты в воздух для перехвата двух американских военных самолетов над Черным морем. Об этом 29 июня сообщает РИА «Новости» в Национальном центре управления обороной Российской Федерации.



«Двадцать девятого июня 2020 года дежурными силами по противовоздушной обороне Южного военного округа над нейтральными водами Черного моря были обнаружены и взяты на сопровождение патрульный самолет P-8A «Посейдон» ВМС США и стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США», — говорится в сообщении НЦУО.

