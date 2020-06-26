«Количество фейков зашкаливает». В Кремле прокомментировали информацию о возможных нарушениях на голосовании по поправкам

«Количество фейков зашкаливает». В Кремле прокомментировали информацию о возможных нарушениях на голосовании по поправкам
Пресс-секретарь российского президента дал комментарий по поводу сообщений о принуждении к голосованию и других нарушениях во время плебисцита.
«Сейчас количество фейков просто зашкаливает», — цитирует 26 июня заявление Дмитрия Пескова ТАСС.
По его словам, всеми фактами нарушений при голосовании должен заниматься Центризбирком. «Обезличенную информацию воспринимать не готовы, конкретную информацию готовы воспринимать, готовы ее ретранслировать в Центризбирком», — заметил пресс-секретарь президента.
При этом он отметил, что в Кремле фиксируют «высокий интерес» к голосованию по изменению Конституции.