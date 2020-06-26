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26.06.2020 13:14
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«Количество фейков зашкаливает». В Кремле прокомментировали информацию о возможных нарушениях на голосовании по поправкам

Пресс-секретарь российского президента дал комментарий по поводу сообщений о принуждении к голосованию и других нарушениях во время плебисцита.

«Сейчас количество фейков просто зашкаливает», — цитирует 26 июня заявление Дмитрия Пескова ТАСС.

По его словам, всеми фактами нарушений при голосовании должен заниматься Центризбирком. «Обезличенную информацию воспринимать не готовы, конкретную информацию готовы воспринимать, готовы ее ретранслировать в Центризбирком», — заметил пресс-секретарь президента.

При этом он отметил, что в Кремле фиксируют «высокий интерес» к голосованию по изменению Конституции.

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Комментарии (2)

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