«Количество фейков зашкаливает». В Кремле прокомментировали информацию о возможных нарушениях на голосовании по поправкам

Пресс-секретарь российского президента дал комментарий по поводу сообщений о принуждении к голосованию и других нарушениях во время плебисцита.



«Сейчас количество фейков просто зашкаливает», — цитирует 26 июня заявление Дмитрия Пескова ТАСС.



По его словам, всеми фактами нарушений при голосовании должен заниматься Центризбирком. «Обезличенную информацию воспринимать не готовы, конкретную информацию готовы воспринимать, готовы ее ретранслировать в Центризбирком», — заметил пресс-секретарь президента.

