Песков объяснил, почему Путин передумал по поводу изменения Конституции. «Более субстантивные поправки»

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства ранее отказывался от изменения Конституции, а теперь передумал.



«Более субстантивные поправки — это раз. Предтечей всего в этом году был именно набор поправок сущностных, которые вместе с тем не меняют сердцевину Основного закона. А уже потом последовала депутатская инициатива о возможности для президента вновь баллотироваться. А тогда (в 2008 году) речь шла только о возможности баллотироваться (Путину), и тогда как таковую возможность баллотироваться в середине срока Путин, как вы знаете, абсолютно отверг», — заявил 25 июня Песков.

