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25.06.2020 13:30
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Песков объяснил, почему Путин передумал по поводу изменения Конституции. «Более субстантивные поправки»

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства ранее отказывался от изменения Конституции, а теперь передумал.

«Более субстантивные поправки — это раз. Предтечей всего в этом году был именно набор поправок сущностных, которые вместе с тем не меняют сердцевину Основного закона. А уже потом последовала депутатская инициатива о возможности для президента вновь баллотироваться. А тогда (в 2008 году) речь шла только о возможности баллотироваться (Путину), и тогда как таковую возможность баллотироваться в середине срока Путин, как вы знаете, абсолютно отверг», — заявил 25 июня Песков.

Он подчеркнул, что поправки продиктованы необходимостью «закрепления социального характера государства и его суверенитета».

Песков также рассказал, что Путин сегодня обсудит с Общественной палатой ход начавшегося 25 июня голосования по Конституции. Напомним, следить за ходом плебисцита можно в текстовой трансляции «Фонтанки».

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Комментарии (13)

Юра Алекс
как противно всё это слушать. тьфу.....
Агроном аэродрома
"субстантивные" - проверочное слово "субстанция"?
***_555
Предтеча субстантивной сердцевины.
Сердцевина субстантивной предтечи.
Субстантивная сердцевина предтечи.
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