Защитницу задержанных после суда по делу «Сети» в Петербурге якобы с применением силы вытолкали из 78-го отдела полиции, когда она пыталась оказать юридическую помощь. Об этом 22 июня «Фонтанке» рассказал ее коллега Динар Идрисов. Полицейские, ставшие участниками конфликта, оказались не столь красноречивы и предложили не делать поспешных выводов, прислав в редакцию видеозапись с места событий.

По словам Идрисова, из дежурной части полицейские вытолкали на улицу его коллегу Анну Фомину. Ее якобы долго не пускали к подзащитным, а когда ей все-таки удалось туда прорваться и ознакомиться с протоколами, стали грубо выпроваживать. «В этот момент (чтения документов - прим. ред.) ее схватили двое сотрудников полиции, за руки и со спины, после чего стали тянуть к выходу. А сотрудник в штатском, который ранее давал ей протокол, стал заламывать руки и вырывать документы», — описал защитник произошедшее со ссылкой на слова Фоминой.



По его словам, он, когда все происходило, находился в приемной и только слышал крики. Когда дверь дежурной части открылась, Фомину вышвырнули на улицу. Затем ей вызвали скорую помощь, сотрудники которой сделали женщине обезболивающий укол и отвезли больницу. После случившегося было составлено заявление, в котором указано на преступление, предусмотренное 286-й статьей УК РФ (превышение должностных полномочий). Подзащитных госпитализированной взял адвокат Марк Алексеев, добавил Идрисов.

Пока защитник описывал произошедшее с его коллегой, в редакцию «Фонтанки» поступили видеозаписи с места событий. Их прислал сотрудник полиции, начальству которого уже звонят и спрашивают об инциденте в 78-м отделе. По словам собеседника издания, ролик расскажет о случившемся лучше, чем это сделали бы участники конфликта.

«Фонтанка.ру»

В разговоре с корреспондентом «Фонтанки» Идрисов также сообщил о судьбах задержанных. По его словам, в отношении тех из них, кто попал в 1-й отдел полиции Адмиралтейского района составили протоколы по статье 20.6.1 КоАП «Невыполнение правил поведения при угрозе возникновения ЧС», а тем, кто угодил в «центральные» 76-й и 78-й — также вменяют правонарушение, предусмотренное статьей 19.3 КоАП «Неповиновение полиции» и оставляют на ночь. «Ребята просят туристические пенки, так как рассчитывать на спальные принадлежности не могут, а пол, на котором им предстоит ночевать, холодный. Активисты им это организуют. Хочу также отметить, что маски им никто не предоставил, а соблюдать социальную дистанцию нет возможности», — добавил защитник.

