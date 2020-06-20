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20.06.2020 22:08
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Петербуржцы толпятся у ночного клуба и не могут насладиться Zar’ой

Горожане в Петербурге яростно навёрстывают упущенные за период самоизоляции возможности. Судя по толпе посетителей, кто-то поторопился открыть заведение.

Так, рядом с рестораном и ночным клубом Department57 на площади Ломоносова и в его дверях читатель «Фонтанки» вечером 20 июня запечатлел явную активность. «Работают стабильно», - комментирует читатель.

Автор видео – читатель «Фонтанки» Виктор

Между тем, согласно постановлению правительства, работа ресторанов, баров и ночных кабаре пока запрещена. «Постояльцев» с улицы Рубинштейна это также не смущает: ночью там было рейв-пати.

Zara на Невском проспекте работает уже больше недели, а очереди всё ещё не прекращаются. «Фонтанка» 12 июня показывала толпу перед входом в этот магазинв другие в центре города): в зал пускали по 10-12 человек. Сегодня около 17 часов было почти так же.

Автор видео – читательница «Фонтанки» Виктория

С 8 июня Смольный разрешил работать магазинам с площадью торгового зала не более 400 кв. м с отдельным наружным (уличным) входом. После этого руководители 40 крупнейших петербургских торговых центров обратились в Роспотребнадзор с просьбой разрешить работу и находящимся на их территории непродовольственным магазинам.

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Комментарии (13)

261214541
читатель Фонтанки Михаил, судорожно метался по городу, стараясь не пропустить ни одной тусовки, чтобы под разными псевдонимами настучать на всех)

ему можно было только посочувствовать: даже в обычные дни он жил в полной самоизоляции, из развлечений были только походы в магазин. и вот в один прекрасный день случилась пандемия, и всем пришлось немного пожить как он! он упивался чувством свершившейся справедливости, что теперь не он один такой лузер, прозябающий в четырех стенах, теперь у всех так!

ему хотелось продлить это состояние как можно на дольше, поэтому он отчаянно цеплялся за каждую возможность продлить изоляцию, и страшно нервничал, когда видел, что люди вновь начинают тусить, клубиться и собираться шумными веселыми компаниями. его душа забитого и пришибленного лузера не могла смириться с их весельем. поэтому он без устали, с остервнением строчил заяву за заявой, вызывал полицию, жаловался на Фонтанку, в надежде, что всех накажут, и заставят жить так же отстойно как он! )
evilman
Люди устали от карантина, который себя не оправдал и подорвал экономику. Зачем вы сливаете безумной Бешкетовой то, что ещё работает. Ну прочитают её опричницы эту статью (сама она, по всему, читать разучилась). Ну донесут. Ну выпишет она им драконовские санкции. И ещё какое-то количество людей из-за вышего журналистского хайпа потеряют работу. Думайте, зачем и для кого вы пишите.
Алексей Кокарев
По моим сведениям, в городе всё хреново с короной. Болеют всё активнее, причём симптомов нет, пока не поражается 50% легких. Вчера только двоих знакомых увезли.
Похоже, после 1 июля опять все на изоляцию уйдем. Тяжко бизнесу будет...
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