261214541 20 Июн 2020 в 23:35 20 Июн 2020 в 23:35

читатель Фонтанки Михаил, судорожно метался по городу, стараясь не пропустить ни одной тусовки, чтобы под разными псевдонимами настучать на всех)



ему можно было только посочувствовать: даже в обычные дни он жил в полной самоизоляции, из развлечений были только походы в магазин. и вот в один прекрасный день случилась пандемия, и всем пришлось немного пожить как он! он упивался чувством свершившейся справедливости, что теперь не он один такой лузер, прозябающий в четырех стенах, теперь у всех так!



ему хотелось продлить это состояние как можно на дольше, поэтому он отчаянно цеплялся за каждую возможность продлить изоляцию, и страшно нервничал, когда видел, что люди вновь начинают тусить, клубиться и собираться шумными веселыми компаниями. его душа забитого и пришибленного лузера не могла смириться с их весельем. поэтому он без устали, с остервнением строчил заяву за заявой, вызывал полицию, жаловался на Фонтанку, в надежде, что всех накажут, и заставят жить так же отстойно как он! )