Горожане в Петербурге яростно навёрстывают упущенные за период самоизоляции возможности. Судя по толпе посетителей, кто-то поторопился открыть заведение.
Так, рядом с рестораном и ночным клубом Department57 на площади Ломоносова и в его дверях читатель «Фонтанки» вечером 20 июня запечатлел явную активность. «Работают стабильно», - комментирует читатель.
Автор видео – читатель «Фонтанки» Виктор
Между тем, согласно постановлению правительства, работа ресторанов, баров и ночных кабаре пока запрещена. «Постояльцев» с улицы Рубинштейна это также не смущает: ночью там было рейв-пати.
Zara на Невском проспекте работает уже больше недели, а очереди всё ещё не прекращаются. «Фонтанка» 12 июня показывала толпу перед входом в этот магазин (и в другие в центре города): в зал пускали по 10-12 человек. Сегодня около 17 часов было почти так же.
Автор видео – читательница «Фонтанки» Виктория
С 8 июня Смольный разрешил работать магазинам с площадью торгового зала не более 400 кв. м с отдельным наружным (уличным) входом. После этого руководители 40 крупнейших петербургских торговых центров обратились в Роспотребнадзор с просьбой разрешить работу и находящимся на их территории непродовольственным магазинам.