Жители улицы Рубинштейна, которые пока могли только радоваться закрытым на время заведениям и отсутствию туристов, вспомнили докоронавирусные времена. Всю ночь на главной ресторанной авеню Петербурга ревела музыка.



Конкретный повод для праздника придумывать не пришлось — вероятно, в ночь с 19 на 20 июня, отмечали окончание рабочей недели. Почувствовать решили сотни людей. Были и танцы, и дым кальянов до третьего этажа, и даже ночные пробки. Местные жители в половине первого выложили видеозапись в соцсети.

