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20.06.2020 12:45
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Коронавирусу назло: улица Рубинштейна ночью ушла в бешеный рейв

Фото: Скриншот видео из паблика Улица Рубинштейна и Владимирский МО, Петербург vk.com

Жители улицы Рубинштейна, которые пока могли только радоваться закрытым на время заведениям и отсутствию туристов, вспомнили докоронавирусные времена. Всю ночь на главной ресторанной авеню Петербурга ревела музыка.

Конкретный повод для праздника придумывать не пришлось — вероятно, в ночь с 19 на 20 июня, отмечали окончание рабочей недели. Почувствовать решили сотни людей. Были и танцы, и дым кальянов до третьего этажа, и даже ночные пробки. Местные жители в половине первого выложили видеозапись в соцсети.

Буквально днем ранее губернатор Александр Беглов заявил, что Петербург исчерпал возможности перепрофилирования больниц под коронавирус и что до победы над инфекцией еще далеко. Тем не менее в Смольном с 29 июня запланировали открытие летних веранд кафе.

Фото: Скриншот видео из паблика Улица Рубинштейна и Владимирский МО, Петербург vk.com

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Комментарии (50)

Мужской Взгляд
Этой стране не хватает сильной руки с дубиной. Сыночки чиновников не дают покоя всей стране. Мажоры чёртовы, бесполезное стадо баранов, наркоманов надо отправить на Дальний Восток на стройку. Вот пусть там попляшут клоуны.
wagna
Песня - говно какое-то!
261942041
Пир во время чумы😢
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