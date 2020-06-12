автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Тоска по шопингу и желание выйти в свет захватили петербуржцев к концу первой недели работы непродовольственных магазинов. Пятничным вечером 12 июня толпа из сотни человек собралась у входа в магазин Zara на Невском проспекте, 21. Но, как обнаружил корреспондент «Фонтанки», этим не ограничилось. Очереди выстраиваются и у кафе в формате «навынос», и у бутиков с нижним бельём. Есть на ходу и раздеваться на улице большинство теперь не стесняется.



автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

После внушительной очереди за обновками у Дома Мертенса толпа у пышечной на Большой Конюшенной, 25, выглядит не так устрашающе, хотя и тут затылок к затылку еды ждут человек десять. На бумажки с просьбами соблюдать дистанцию посетители даже не смотрят. Кафе работает навынос, поэтому на улицу выходят и сотрудники, и местный кот-знаменитость. Впрочем, как отметил корреспондент «Фонтанки», разносчики пышек после пандемии интересуют петербуржцев намного больше котов.



автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

В масках еду ждут не все, а работница на входе громко просит заранее приготовить наличку. В белом кухонном халате поверх одежды и медицинской маске она напоминает врача. Вот только исполнять медпредписания и сократить контакт с деньгами, несмотря на коронавирусные времена, тут все-таки не получится. Терминал сегодня не работает. Заказов на улице ждут и гости соседних кафе.



автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

В Пассаже на Невском, 48, работает «Буквоед». Двери открыты нараспашку, но вот людей внутри не видно: в условиях отсутствия спроса новинки читают сами работники. Намного оживлённее у магазинов нижнего белья. «На Невском у Марата — мечта вуайериста с хорошим воображением, женщины при входе распахивают верхнюю одежду, продавщица ныряет туда с сантиметром. Ничего не видно, но понятно, что там ого-го», — передал наш фотокорреспондент.



автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

«Сити-молл» на выходе у «Пионерской» от пандемии ещё отошёл не совсем. Тут работает лишь часть магазинов одежды. В большинстве можно только забрать заказ, а идти разрешено напрямую до кассы. «Фуд-корт наверху работает в режиме «навынос и доставку». Эскалаторы выключены, покупатели в масках уже ко второму этажу добросовестно пыхтят», — рассказывают очевидцы. Прошагать ради еды в новых условиях суждено не меньше 10 метров наверх в полутьме.



автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Непродовольственные магазины в Петербурге возобновили работу с 8 июня. Разрешение на открытие получили точки с площадью торгового зала не больше 400 кв. м и с отдельным входом с улицы для посетителей. Примерочные должны быть закрыты.

