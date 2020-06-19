«Галерея» спросила, чем она хуже «Апраксина двора». Смольный поблагодарил ТЦ за «высокую социальную ответственность»

Смольный объяснил, почему разрешил работать магазинам с отдельным входом, но по-прежнему запрещает деятельность торговых точек в торговых центрах. Чиновники сослались на рекомендации Роспотребнадзора, которые советуют делать это лишь на третьем этапе снятия ограничений.

Как стало известно «Фонтанке» 19 июня, с вопросом к чиновникам обратилась «Строительная компания Бриз», управляющая ТРК «Галерея». В своем письме компания спрашивала, в чем отличие между такими объектами и какие риски несет посещение магазинов в ТЦ, если они будут соблюдать те же условия, что и отдельные бутики.



В ответном письме комитет по промышленной политике инновациям и торговле перечислил действующие в данный момент правила игры: торговать имеют право продуктовые магазины, магазины, торгующие товарами первой необходимости, а также мебельные центры и любые точки менее 400 кв. м. с отдельным входом, кроме тех, что находятся в ТРЦ.

«Решение о поэтапном снятии ограничений принимается высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации на основании предложений, предписаний главных государственных санитарных врачей субъектов Российской Федерации», - сообщили в комитете.

Рекомендации же, сформулированные Роспотребнадзором, предлагают начинать снимать ограничения именно с уличных магазинов — сначала площадью 400, а потом 800 кв. м. Торговля без ограничений площади и числа посетителей возможна лишь на третьем этапе. Правда, определить, на каком этапе находится Петербург, могут лишь сами чиновники: один из трех необходимых параметров (свободный коечный фонд) официально не публикуется.

Раскрывать тему рисков чиновники не стали, но поблагодарили «Галерею», которая снизила своим арендаторам плату, «за высокий уровень социальной ответственности».

