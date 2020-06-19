«Галерея» спросила, чем она хуже «Апраксина двора». Смольный поблагодарил ТЦ за «высокую социальную ответственность»
Смольный объяснил, почему разрешил работать магазинам с отдельным входом, но по-прежнему запрещает деятельность торговых точек в торговых центрах. Чиновники сослались на рекомендации Роспотребнадзора, которые советуют делать это лишь на третьем этапе снятия ограничений.
Как стало известно «Фонтанке» 19 июня, с вопросом к чиновникам обратилась «Строительная компания Бриз», управляющая ТРК «Галерея». В своем письме компания спрашивала, в чем отличие между такими объектами и какие риски несет посещение магазинов в ТЦ, если они будут соблюдать те же условия, что и отдельные бутики.
В ответном письме комитет по промышленной политике инновациям и торговле перечислил действующие в данный момент правила игры: торговать имеют право продуктовые магазины, магазины, торгующие товарами первой необходимости, а также мебельные центры и любые точки менее 400 кв. м. с отдельным входом, кроме тех, что находятся в ТРЦ.
«Решение о поэтапном снятии ограничений принимается высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации на основании предложений, предписаний главных государственных санитарных врачей субъектов Российской Федерации», - сообщили в комитете.
Рекомендации же, сформулированные Роспотребнадзором, предлагают начинать снимать ограничения именно с уличных магазинов — сначала площадью 400, а потом 800 кв. м. Торговля без ограничений площади и числа посетителей возможна лишь на третьем этапе. Правда, определить, на каком этапе находится Петербург, могут лишь сами чиновники: один из трех необходимых параметров (свободный коечный фонд) официально не публикуется.
Раскрывать тему рисков чиновники не стали, но поблагодарили «Галерею», которая снизила своим арендаторам плату, «за высокий уровень социальной ответственности».
Ранее «Фонтанка» сообщала о том, как после отмашки Смольного начал работать рынок «Апраксин двор» - который формально представляет собой набор павильонов с отдельными входами. Вешалки с одеждой выставлены на улицу, горожане знакомятся с ассортиментом, не сковывая себя социальной дистанцией. Не слишком получается держать расстояние в 1,5 метра и в очереди перед входом в магазин Zara. Ранее петербургские ТЦ попросили Смольный разрешить находящимся в них магазинам работать, чтобы не провоцировать скопление покупателей.