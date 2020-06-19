Петербурженки присматривают себе обновки в коробках с нижним бельём. Мужчины интересуются обувью. Вешалки с одеждой выставлены на улицу, горожане знакомятся с ассортиментом, не сковывая себя социальной дистанцией.

Из-за пандемии коронавируса Апраксин двор пустовал с конца марта.

Непродовольственные магазины в Петербурге возобновили работу с 8 июня. Разрешение на открытие получили точки с площадью торгового зала не больше 400 кв. м и с отдельным входом с улицы для посетителей. Примерочные должны быть закрыты. Изголодавшиеся по шопингу петербуржцы выстраиваются в огромные очереди на Невском проспекте. ТЦ просят Роспотребнадзор ускорить выход из ограничений.