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19.06.2020 15:33
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На «Апрашку» вернулись коробки с лифчиками. Рынок приходит в норму после карантина

После двухмесячного воздержания торговцы и их клиенты возвращаются в Апраксин двор в Петербурге. Корреспондент «Фонтанки» 19 июня прогулялся по рынку и увидел привычную докоронавирусную картину.

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

Петербурженки присматривают себе обновки в коробках с нижним бельём. Мужчины интересуются обувью. Вешалки с одеждой выставлены на улицу, горожане знакомятся с ассортиментом, не сковывая себя социальной дистанцией.

Из-за пандемии коронавируса Апраксин двор пустовал с конца марта.

Непродовольственные магазины в Петербурге возобновили работу с 8 июня. Разрешение на открытие получили точки с площадью торгового зала не больше 400 кв. м и с отдельным входом с улицы для посетителей. Примерочные должны быть закрыты. Изголодавшиеся по шопингу петербуржцы выстраиваются в огромные очереди на Невском проспекте. ТЦ просят Роспотребнадзор ускорить выход из ограничений.

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
© Фонтанка.Ру

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