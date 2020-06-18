Обвиняемого в двойном убийстве отпустили из зала суда. Присяжные сочли, что не он до смерти избил мать и зарезал отчима

Об этом вечером 18 июня сообщает Объединенная пресс-служба судов. На рассмотрение дело поступило в ноябре прошлого года, 36-летний обвиняемый, уже знакомый со 105 статьей Уголовного кодекса, сразу попросил присяжных. В итоге позиция гособвинения оказалась не убедительной, пятеро из восьми присяжных заседателей признали мужчину к преступлению непричастным.

Голосами пять против трех коллегия присяжных в Санкт-Петербургском городском суде признала петербуржца непричастным к убийству родственников. Их тела нашли в квартире на Планерной улице с многочисленными ножевыми ранениями.

Следствие утверждало, что 21 февраля прошлого года в квартире на Планерной улице он «на почве длительного внутрисемейного конфликта» со своей 59-летней матерью и её 65-летним супругом 11 раз ударил женщину в грудь и живот, из-за чего она упала, ударилась лицом о диван и умерла. Отчима, записано в материалах дела, он четырежды ударил ножом и добил 16 ударами неустановленным предметом по голове.



Как ранее писала «Фонтанка», мужчину задержали через два дня после смерти родственников. Таксист ранее был судим по той же, 105-й статье — в 2004 году за убийство он получил 8,5 лет колонии.



Все время со дня задержания он провел под стражей. По воле присяжных мужчину выпустили на свободу из зала суда.

