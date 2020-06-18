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18.06.2020 23:05
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Обвиняемого в двойном убийстве отпустили из зала суда. Присяжные сочли, что не он до смерти избил мать и зарезал отчима

Голосами пять против трех коллегия присяжных в Санкт-Петербургском городском суде признала петербуржца непричастным к убийству родственников. Их тела нашли в квартире на Планерной улице с многочисленными ножевыми ранениями.

Об этом вечером 18 июня сообщает Объединенная пресс-служба судов. На рассмотрение дело поступило в ноябре прошлого года, 36-летний обвиняемый, уже знакомый со 105 статьей Уголовного кодекса, сразу попросил присяжных. В итоге позиция гособвинения оказалась не убедительной, пятеро из восьми присяжных заседателей признали мужчину к преступлению непричастным.

Следствие утверждало, что 21 февраля прошлого года в квартире на Планерной улице он «на почве длительного внутрисемейного конфликта» со своей 59-летней матерью и её 65-летним супругом 11 раз ударил женщину в грудь и живот, из-за чего она упала, ударилась лицом о диван и умерла. Отчима, записано в материалах дела, он четырежды ударил ножом и добил 16 ударами неустановленным предметом по голове.

Как ранее писала «Фонтанка», мужчину задержали через два дня после смерти родственников. Таксист ранее был судим по той же, 105-й статье — в 2004 году за убийство он получил 8,5 лет колонии.

Все время со дня задержания он провел под стражей. По воле присяжных мужчину выпустили на свободу из зала суда.

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Комментарии (5)

rumet
следствие от полицаев - деградировало, "дилетанты"-присяжные, тщательно отобранные, законопослушные обыватели хотят логики и доказательств вины подсудимого.. При всей как бы очевидности - их нет! Это же днище. Но "силовички" теперь - только чтобы жалких пикетчиков щемить и привлекать кабинетных "оппозиционеров" вроде платошкина-навального. О, еще 78-летних академиков за продажу технологий 100-летней давности дружественным желтым товарищам.
alpi
Значит доказательств не было, а остальное все в пользу бедных. Не думаю что там таксист на суде изобразил, что ему присяжные проверили. Доказательств нет, вот и свободный человек.
Mafioza
Грамотный п̶а̶д̶л̶а̶,знал,что этих сердобольных дилетантов можно развести.
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