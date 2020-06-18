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18.06.2020 17:12
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Небывалое тепло накрыло Петербург второй день подряд. Побит рекорд 115-летней давности

Самый жаркий день за историю метеонаблюдений выдался в Северной столице 18 июня. Синоптики зафиксировали на термометрах 32 градуса тепла.

Об этом сообщают специалисты Северо-Западного управления Гидрометцентра. Последний раз примерно так же жарко было 115 лет назад, сегодня же температура оказалась выше еще почти на градус, в городе +32,1.

Фото: Павел Каравашкин, "Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин, "Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин, "Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин, "Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин, "Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин, "Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин, "Фонтанка.ру"

При этом обещанная гроза, кажется, полностью прошла мимо Северной столицы. Синоптики обещают освежающий дождь только ночью и то, вероятно, только на окраинах.

Предыдущий день по температурным показателям также оказался вписан в историю как самый жаркий. В городе было +27,5.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (7)

Pilat
На севере Питера уже льёт.
И мне кажется, что в 1997 году было так же жарко
prosto_5e4ce2877d5fb
На фотографиях массовое нарушение сан.-эпид. установлений. Где маски? Где перчатки?
260965961
Уступил сегодняшнему дню лишь 18 июня 1905 г.)
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