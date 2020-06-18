Небывалое тепло накрыло Петербург второй день подряд. Побит рекорд 115-летней давности
Самый жаркий день за историю метеонаблюдений выдался в Северной столице 18 июня. Синоптики зафиксировали на термометрах 32 градуса тепла.
Об этом сообщают специалисты Северо-Западного управления Гидрометцентра. Последний раз примерно так же жарко было 115 лет назад, сегодня же температура оказалась выше еще почти на градус, в городе +32,1.
При этом обещанная гроза, кажется, полностью прошла мимо Северной столицы. Синоптики обещают освежающий дождь только ночью и то, вероятно, только на окраинах.
Предыдущий день по температурным показателям также оказался вписан в историю как самый жаркий. В городе было +27,5.