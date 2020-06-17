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17.06.2020 17:10
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Июнь бьёт температурные рекорды. Так жарко в Петербурге было 115 лет назад

Новые температурные рекорды установлены в Петербурге и Москве 17 июня. Об этом в Facebook рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

На 16.00 в Петербурге зафиксировано +27,5 градуса, и это на 0,2 градуса выше прежнего рекорда дня, который был установлен 115 лет назад.

В Москве температура воздуха достигла +31,1 градуса. Сегодня в столице установлен новый рекорд максимальной температуры воздуха, прежнее достижение — 1892 года — превышено на 0,3 градуса.

По прогнозу Северо-Западного гидрометцентра, 18 июня температура воздуха днём прогреется до +32 градусов, днём похолодает до +20 градусов.

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Комментарии (13)

260571091
лето будет жарким.... а уж в августе вообще веселье начнётся
AGP
Кажется, что проше: накарябал заметку, ну, прочти её, исправь, если надо, есть же возможность. Но нет, Фъ выше этого.
Djnyana
Жара не щадит ни кого. Вот, я поверил, что уже - июль)
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