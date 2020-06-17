Июнь бьёт температурные рекорды. Так жарко в Петербурге было 115 лет назад

Новые температурные рекорды установлены в Петербурге и Москве 17 июня. Об этом в Facebook рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.



На 16.00 в Петербурге зафиксировано +27,5 градуса, и это на 0,2 градуса выше прежнего рекорда дня, который был установлен 115 лет назад.

В Москве температура воздуха достигла +31,1 градуса. Сегодня в столице установлен новый рекорд максимальной температуры воздуха, прежнее достижение — 1892 года — превышено на 0,3 градуса.

По прогнозу Северо-Западного гидрометцентра, 18 июня температура воздуха днём прогреется до +32 градусов, днём похолодает до +20 градусов.