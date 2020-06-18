Так быть грозе или не быть? Синоптики объяснили, куда движется фронт и в какой части Петербурга ждать дождя

Гроза, которая ещё утром, казалось, ну уж точно должна пронестись над Петербургом 18 июня, к трём часам дня подрастеряла свою убедительность. Огромная туча из Суоми решила пойти вокруг Петербурга, накрыв лишь часть Ленобласти.



Как рассказал «Фонтанке» главный синоптик города Александр Колесов, грозовой фронт задел западную часть региона. Дождь со спецэффектами всё-таки ожидается, но точно не днём, а поздним вечером, ближе к ночи. Кроме того, специалист отметил, что пока сложно сказать, какую часть города зальёт. Не исключено, что осадки выпадут лишь на окраинах.

