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18.06.2020 15:59
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Так быть грозе или не быть? Синоптики объяснили, куда движется фронт и в какой части Петербурга ждать дождя

Гроза, которая ещё утром, казалось, ну уж точно должна пронестись над Петербургом 18 июня, к трём часам дня подрастеряла свою убедительность. Огромная туча из Суоми решила пойти вокруг Петербурга, накрыв лишь часть Ленобласти.

Как рассказал «Фонтанке» главный синоптик города Александр Колесов, грозовой фронт задел западную часть региона. Дождь со спецэффектами всё-таки ожидается, но точно не днём, а поздним вечером, ближе к ночи. Кроме того, специалист отметил, что пока сложно сказать, какую часть города зальёт. Не исключено, что осадки выпадут лишь на окраинах.

Ведущий специалист Центра «Фобос» Михаил Леус в прогнозах также немного промахнулся.

«К Ленинградской области с запада приближается активный атмосферный фронт. Он несет грозы, ливневые дожди, местами с градом. Влияние фронта на погоду Ленинградской области ожидается к полудню, а к 13–14 часам он затронет и Санкт-Петербург. Верхняя граница облаков уже достигает 12 км», — сообщил он с утра, но, как видно, в Северную столицу так и не пришла ни одна туча.

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Комментарии (6)

Антон Степанов
За чей счёт платят зарплату этим горе-синоптикам?
261246441
Одно никак понять не могу - нахрена они нужны, да ещё в таком количестве, с такими точными прогнозами
White Elk
http : //weather.rshu.ru/radar/
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