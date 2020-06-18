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18.06.2020 08:22
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В четверг жара в Петербурге достигнет своего пика, но «сюрприз» из Финляндии всё изменит

Четверг станет самым жарким днём недели в Петербурге. Синоптики обещают, что днём воздух прогреется до 31 градуса. Впрочем, на этом «адское пекло» пока закончится — на Северную столицу надвигается гроза, которая принесёт прохладу.

По данным Северо-Западного Гидрометцентра, днём 18 июня солнце продолжит жарить изо всех сил, а слабый юго-восточный ветер никак не поможет охладиться. Однако уже к вечеру в Петербург придут дожди — грозовой фронт из Суоми подходит к границам Ленобласти.

После гроз в пятницу и субботу столбики термометров опустятся до 22-24 градусов.

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Комментарии (3)

Агроном аэродрома
Вчера тоже грозы-бури-уроганы обещали.
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