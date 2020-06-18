Фото: Андрей Бессонов/"Фонтанка.ру"

Численность пеших колон, что готовятся к петербургскому параду Победы, сократилась почти на двести человек. По решению губернатора движение «Юнармия» не будет участвовать в мероприятии 24 июня.

О том, что юнармейцы «снимаются с пробега», детям сообщили во время первой репетиции на Дворцовой площади. В ночь на 18 июня один из школьников разместил на своей странице во «ВКонтанкте» эмоциональное обращение к Александру Беглову. В нем он просит губернатора пересмотреть свои взгляды и вернуть его друзей на парад. «Мне очень больно. Мне больно за то решение, которое вы приняли. Вы никогда не прочувствуете того, что чувствую я сейчас», - говорит Тимофей в своем видео.



Командир парадного расчета юнармейцев Владимир Кузьмин подтвердил «Фонтанке», что 17 июня им запретили участвовать в параде Победы, но от дальнейших комментариев отказался. О тяготах многомесячной подготовки рассказывает школьник Тимофей. Старшеклассники начали репетировать в феврале и не прекращали тренировок даже в марте – во время тотальной самоизоляции маршировали онлайн. Фразами «это удар в сердце», «я ошарашен», «мне очень больно» юнармеец перемежает свою повесть о натертых мозолях, о девичьих обмороках во время репетиций на военном аэродроме «Левашово».

Фото: Андрей Бессонов/"Фонтанка.ру"

«Я заговариваюсь, потому что у меня буря эмоций, - говорит Тимофей. - Я не знаю, как реагировать. Честно вам признаюсь, я разочарован. Я не ожидал от вас такого. Я вас очень уважал вас как губернатора. Я верил, да я и видел, что с вашим приходом Петербург меняется кардинально. Я всегда говорил, что Александр Дмитриевич изменил наш город, но это решение непонятно мне».

По данным «Фонтанки» в параде Победы 24 июня от «Юнармии» должны были участвовать больше 140 человек: «коробка» мальчиков и «коробка» девочек. Планировалось, что следом за ними пройдет парадный расчет кадетского класса Федеральной службы охраны (145-я школа). Раньше кадеты ходили на параде 9 мая в форме юнармейцев, а в этом году должен был состояться «сольный» выход. По предварительным данным, участие 145-й школы не было согласовано с комитетом по образованию. Парадный расчет юнармейцев собран из учеников разных школ, они выступали как общественная организация, родитель каждого ребенка подписал согласие. Для тренировок город выделял детям автобусы.



По данным «Фонтанки», именно несанкционированное городом участие кадетского корпуса ФСО и стало причиной недопуска всех школьников разом. 17 июня на первой репетиции на Дворцовой юнармейцам дали пройти один раз, а затем приказали покинуть площадь.